War Lady Gaga beim Super Bowl zu zahm?

"Nichts Kontroverses, viel Glitzer": So fasst die "New York Times" den Auftritt von Lady Gaga beim Super Bowl zusammen. Die renommierte Zeitung war mit ihrer Meinung nicht allein, viele Beobachter hatten sich von Lady Gagas Halbzeit-Show mehr erwartet, als Pomp und Unterhaltung. Die 30-Jährige machte sich in der Vergangenheit häufig für Inklusion und Toleranz stark, setzte sich für LGBT- und Frauenrechte ein. Während des Wahlkamps unterstützte sie Hillary Clinton. Ihr Hit-Medley am Sonntag blieb jedoch erstaunlich zahm.

Beyoncé hatte beim Super Bowl mehr Mut als Lady Gaga

Dass es durchaus möglich ist, bei Amerikas größtem Football-Spektakel auch politisch zu sein, hatte im vergangenen Jahr Beyoncé gezeigt. Sie stellte eine aufsehenerregende Choreographie mit afro-amerikanischen Tänzerinnen in Kleidung der "Black Panther"-Bewegung auf die Beine und machte sich so für die "Black Lives Matter"-Bewegung stark.

Ganz ohne Botschaft blieb auch Lady Gaga nicht: Gleich zu Beginn vermischte sie die Hymne "God Bless America" mit dem Protest-Song "This Land Is Your Land" von Woody Guthrie. Während den Frauendemonstrationen und den Protesten nach Trumps Ernennung zum Präsidenten war das Lied überall im Land wieder gesungen worden. Und in Lady Gagas Repertoire finden sich sowieso Toleranz-Appelle, wie etwa im Song "Born This Way", der explizit alle sexuellen Orientierungen und Hautfarben anspricht.

"Wir sind hier, damit ihr euch gut fühlt!", rief die Sängerin während der Show ins Publikum - und bestätigte so indirekt, dass sie dem ohnehin gespaltenen Land nicht noch mehr Provokation zumuten wollte. Stattdessen setzte sie auf eine positive Botschaft von Toleranz und Inklusion ohne groß Aufhebens darum zu machen - und vielleicht war genau das das Besondere daran.