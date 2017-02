Promi-Geburtstag vom 21. Februar 2017: König Harald

Viele Norweger finden ihren König ein bisschen steif. Wenn er eine Rede hält, sieht Harald V. manchmal aus, als würde er gleich einschlafen. Im Vergleich zum beliebten Kronprinzenpaar Haakon und Mette-Marit gilt er als langweilig.

In letzter Zeit haben seine Landsleute aber auch andere Seiten an dem Monarchen entdeckt, der heute seinen 80. Geburtstag feiert.

Besonders überrascht hat Harald die Norweger und viele andere Menschen weltweit mit einer berührenden Rede, die er im vergangenen Jahr beim sommerlichen Schlossfest hält. Bei der Feier in Oslo, zu der 1500 Gäste aus allen Gegenden des Landes angereist sind, ruft der König Anfang September zu Mitmenschlichkeit und Toleranz auf.

« Norwegen seid ihr. Norwegen sind wir. (...) Norwegen ist eins», sagt der 79-Jährige. Zu seinem Land zählt er Schwule und Lesben, Christen und Muslime genau wie Einwanderer. «Norweger sind auch aus Afghanistan, Pakistan und Polen, Schweden, Somalia und Syrien eingewandert», macht Harald seinen Besuchern klar. «Das, was wir unser Zuhause nennen, ist dort, wo unser Herz ist - und das kann man nicht immer innerhalb von Landesgrenzen einordnen.»

Mit dem flammenden Appell an seine Landsleute landet der König einen Erfolg im Netz: Über drei Millionen Menschen teilen «The King's Speech» 2.0 bei Facebook. Überhaupt scheint Harald mehr von sich preiszugeben, als er es früher getan hat. Die erste Zeit als Regent fiel ihm nicht leicht, wie er oft in Interviews sagt. Nach dem Tod seines Vaters am 17. Januar 1991 wurde er neuer norwegischer König. Der übernimmt vor allem repräsentative und zeremonielle Aufgaben, jedes Jahr eröffnet der König unter anderem aber auch feierlich den Stortinget - das norwegische Parlament.

«Es war eine ziemlich schwierige Aufgabe, den Thron von König Olav zu übernehmen, der so beliebt war», sagt Harald in der Fernsehsendung «Das Jahr mit der Königsfamilie» des norwegischen Rundfunks. «Ich hab mich gefragt, ob ich das überhaupt annähernd schaffe.»

Diese Unsicherheit scheint verflogen zu sein. Als Harald und seine Frau Sonja im vergangenen Jahr 25 Jahre auf dem Thron begehen, sind sie gerührt von der Herzlichkeit, mit der die Norweger sie feiern. Bei einem Gottesdienst verdrückt der Monarch sogar ein paar Tränen.

Auch nach fast 50 Jahren Ehe scheint die Ehe der beiden immer noch harmonisch. Er segelt gern, sie hat ihre Kunst. Dass es einmal so gut laufen würde, ließ sich bei ihrem ersten Treffen noch nicht ahnen. Als sie 14 Jahre alt waren, nahmen beide an einem Sommerlager teil. Harald schlich sich an Sonja heran und zog an ihren Zöpfen. Als sich das Mädchen umdrehte, um den Übertäter auszuschimpfen, stand Harald vor ihr. Klar, dass man einen zukünftigen König nicht ausschelten kann. Doch es dauert acht Jahre, bis die beiden sich wiedersehen, bei einem Fest. Und diesmal ist es ernst.

Wie viel Sonja ihm bedeutet, hat Harald schon sehr früh deutlich gemacht. Gegen den Willen seines Vaters kämpft er um die Beziehung mit der Bürgerlichen, die er 1968 endlich vor den Traualtar führen darf. Von einer Journalistin gefragt, ob er sich manchmal einsam fühle, sagt der Monarch vor kurzem: «Ich habe eine an meiner Seite, mit der ich reden kann.»

Unprätentiös gibt das Paar zum Auftakt des Jubiläumsjahres ein Winterfest für die Osloer auf dem Hügel vor dem Schlossplatz - mit Skipiste für die Kinder. «Es ist sehr schön, den König zu treffen», sagt Norwegens Regierungschefin Erna Solberg da über den Monarchen. «Ich muss bei jedem Treffen mindestens einmal richtig lachen.»

Nicht nur bei seinen Besuchen im Land kommt Harald zuletzt öfter mal ein Scherz über die Lippen. Auch Königin Sonja bleibt von seinen Neckereien nicht verschont: In einem Fernsehinterview legt er etwa zum Spaß nahe, die norwegische Forschungsstation «Troll» sei nach seiner Frau benannt.

Seinen Geburtstag will Harald im Stillen mit seiner Familie feiern. Im Mai soll es dann ein großes Fest für ihn und Sonja geben - denn die kunstliebende Königin wird in diesem Jahr auch 80.