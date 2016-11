Larissa Marolt trennt sich von Freund Whitney Sudler-Smith

Er begleitete sie auf Preisverleihungen, zum Wiener Opernball und ins Fernsehstudio zu "Let's Dance": Der Amerikaner Whitney Sudler-Smith war seit 2011 der Mann an der Seite von Model Larissa Marolt. Doch nun ist alles aus, das Paar hat sich getrennt. Der "Bild"-Zeitung sagte die 24-Jährige: "Seit einiger Zeit kursieren Gerüchte und daher möchte ich heute mitteilen, dass Whitney und ich seit längerer Zeit getrennt sind." Woran genau die Beziehung gescheitert ist, wollte Marolt nicht verraten.

Noch im Sommer sah man das Paar beim gemeinsamen Urlaub auf Ibiza und bei einem Promi-Event in Berlin. Damals sagte Larissas Vater, Hotelier Heinz Anton Marolt, der Zeitschrift "Gala": "Ich glaube, dass die beiden sehr gut miteinander harmonieren. Das Wichtigste ist, dass man in der Lage dazu ist, eine Fernbeziehung aufrecht zu erhalten - das ist hier die Kunst und gelingt nur ganz wenigen. Konflikte auszudiskutieren, wenn man sich täglich sieht, kann jeder."

Larissa Marolt führte eine Fernbeziehung

Denn Marolt und Sudler-Smith pendelten zwischen zwei Kontinenten: Er lebt in New York, sie in Wien. In den USA arbeitete der Sohn einer schwerreichen Familie aus dem Bundesstaat South Carolina als Filmproduzent. Marolt, die 2009 an der Heidi-Klum-Show "Germany's Next Topmodel" teilnahm, wurde erst fünf Jahre später durch ihren Dschungelcamp-Auftritt richtig bekannt. Danach folgten mehrere Fernseh-Engagements wie etwa in der RTL-Show "Let's Dance" oder auch kleinere Rollen als Schauspielerin.

Die Beziehung zu ihrem 23 älteren Freund machte Larissa Marolt Anfang 2014 öffentlich. Während ihrer Dschungelcamp-Teilnahme verriet das Model, dass es Whitney Sudler-Smith in New York an einer Schauspielschule kennengelernt habe. Fast drei Jahre später ist Marolt nun wieder Single. Wirklich zu stören scheint das die Österreicherin nicht. Der "Bild" sagte sie: "Mir geht es sehr gut und ich bin in meinem beruflichen und privaten Leben sehr glücklich."