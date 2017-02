Trump-Diät - deswegen ist Lena Dunham plötzlich erschlankt

Eine Ausnahmeerscheinung ist Lena Dunham immer schon gewesen: Mit der Serie "Girls" stellte sie sich bewusst gegen das Klischee einer oberflächlichen Frauensendung und machte das Unperfekte und Fehlerhafte zu ihrem Erfolgskonzept. In Zeiten des Hollywood-Magerwahns lebte die Schauspielerin ihre Körperlichkeit offen aus und stand stolz zu ihren weiblichen Kurven. Bei der Premiere der sechsten Staffel ihrer Serie "Girls" in New York wirkt Dunham jedoch verändert: Mit langen Haaren und deutlich schlankerer Silhouette schritt sie über den roten Teppich. Hat die Schauspielerin ihre Ideale verraten?

Lena Dunham: "Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit" nach der Wahl Trumps zum Präsidenten

Ganz im Gegenteil - im Interview mit Radio-Moderator Howard Stern gab die 30-Jährige an, aus Kummer über die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten abgenommen zu haben. Die bekennende Feministin sei immer noch so entsetzt über Trump, dass sie die Fähigkeit verloren habe, Essen aufzunehmen: "Alle fragen mich, wie ich das mit dem Abnehmen geschafft habe. Meine Antwort: ‚Versuch's mal mit erdrückendem Schmerz, totaler Verzweiflung und absoluter Hoffnungslosigkeit, dann wirst du auch abnehmen", erzählte sie dem Moderator.

Dunham zählte während des amerikanischen Wahlkampfs im vergangenen Jahr zu den prominentesten Unterstützern Hillary Clintons. Aus ihrer Abneigung gegen Trump - insbesondere aufgrund seiner frauenfeindlichen Bemerkungen - machte sie nie ein Geheimnis.

Abneigung von Lena Dunham gegen Trump beruht auf Gegenseitigkeit

Schon im April 2016 hatte Dunham wie viele andere angekündigt, die USA Richtung Kanada verlassen zu wollen, sollte Trump wirklich zum Präsidenten gewählt werden. Die Reaktion Trumps ließ nicht lange auf sich warten: Der 70-Jährige twitterte, dass er Dunhams Umzug nach Kanada für eine tolle Idee halte. Später fügte er in einem Interview hinzu, dass er nach der Ankündigung der 30-Jährigen "die Wahl nun wirklich gewinnen muss, um unserem Land diesen großartigen Dienst zu erweisen." Zusätzlich bezeichnete er die "Golden Globe"-Gewinnerin als "zweitklassige Schauspielerin ohne Sexappeal."



Dunham will ihr Heimatland mittlerweile zwar nicht mehr verlassen, doch spricht sich auch weiterhin öffentlich gegen den amerikanischen Präsidenten aus - nur jetzt nicht mehr in Kleidergröße 42. Und das sind definitiv keine Fake-News.