Nanu, was ist denn bloß mit Lena Gercke passiert? Das schöne Model präsentiert sich mit einem Selfie auf ihrem Instagram-Profil im schicken schwarzen Blazer. Doch die 28-Jährige ist auf dem Foto kaum wieder zu erkennen. Denn bei genauerer Betrachtung scheint in ihrem Gesicht etwas ganz wichtiges zu fehlen: die Augenbrauen. Was ist da bloß passiert?



Lena Gercke: Augenbrauen-Bleaching für Fotoshooting

Lenas Erklärung für den schrägen Look liefert sie in der Bildunterschrift gleich mit: "Die haben meine Augenbrauen für ein besonderes Fotoshooting gebleicht", schreibt sie. Doch so richtig gut scheint sie bei ihren Fans damit nicht anzukommen.



"Schaut gruselig aus", kommentiert einer. Oder "Das sieht aber komisch aus". Doch egal ob die Fans ihr neues Aussehen mögen oder nicht - Lena wird sich von den negativen Kommentaren wohl kaum runterziehen lassen. Vor wenigen Stunden ging es für die Siegerin der ersten Staffel von "Germany's Next Topmodel" zur Fashion-Week nach New York. Wen interessieren da schon ein paar gebleichte Augenbrauen?!









They bleached my eyebrows for a special shooting. #comingsoon Ein von Lena Gercke (@lenagercke) gepostetes Foto am 6. Sep 2016 um 5:46 Uhr