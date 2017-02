"Wenn deine Welt auseinander bricht" - Lena Gercke bedankt sich bei Freund Kilian

Anfang erhielt Lena Gercke eine traurige Nachricht: Ihr Vater Uwe verstarb überraschend im Alter von 61 Jahren - ein großer Verlust für das deutsche Topmodel. Seitdem hat sich die 28-Jährige zurückgezogen, meidete trotz internationaler Fashion Weeks öffentliche Auftritte und hielt sich auch in den sozialen Netzwerken bedeckt. Drei Wochen nach dem Tod ihres Vaters meldet sich Gercke nun auf Instagram zurück - mit einer seltenen Liebeserklärung an ihren Freund Kilian Müller-Wohlfahrt.



Lena Gercke: "Diese eine Person, die dich zurück ins Leben bringt"



When you think your world is falling apart, all that counts is that one person who brings you back to life. ❤ Ein Beitrag geteilt von Lena Gercke (@lenagercke) am 22. Feb 2017 um 7:43 Uhr

Gercke teilte einen Schnappschuss, der sie und einen männlichen Begleiter in enger Umarmung zeigt. Darunter schrieb das Model: "Wenn du denkst, dass deine Welt auseinander bricht, ist alles, was zählt, diese eine Person, die dich wieder zurück ins Leben bringt." Dass es sich bei der Person auf dem Foto und auch bei dem Adressaten der Nachricht um ihren Freund Kilian Müller-Wohlfahrt handelt, liegt nahe. Der 36-Jährige scheint in dieser schweren Zeit eine große Stütze für die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin zu sein: Auch Uwe Gerckes Traueranzeige in der "Wetzlarer Neuen Zeitung" hat das Paar gemeinsam unterzeichnet.

Gercke und Müller-Wohlfahrt sollen seit September 2015 ein Paar sein

Die öffentliche Liebeserklärung kommt dennoch überraschend: Lena Gercke lebt sehr zurückgezogen, hält sich normalerweise was ihr Privatleben angeht bedeckt. Nur selten spricht sie in Interviews über ihre Beziehung und auch auf ihren Social-Media-Kanälen ist bis auf eine Ausnahme nichts von ihrem Freund zu sehen.



Gercke und Müller-Wohlfahrt sollen seit rund eineinhalb Jahren ein Paar sein, kennengelernt haben sie sich angeblich im Sommer 2014 während der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien: Müller-Wohlfahrts Vater, der Sportmediziner Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, arbeitet als Physiotherapeut der deutschen Fußballnationalmannschaft und betreute während der WM 2014 Gerckes damaligen Freund Sami Khedira. Erst im März 2016 bestätigte die 28-Jährige die Beziehung im Interview mit "Gala" offiziell.