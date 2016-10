Bonjour Paris ❤️ at the @giambattistapr show with @lorealmakeup ❤️❤️❤️ Ein von Lena (@lenas_view) gepostetes Foto am 3. Okt 2016 um 4:48 Uhr





Lena Meyer-Landrut beweist, dass sie in Sachen Stil nicht nur in Deutschland auffällt. Gerade besucht die 25-Jährige die Prêt-à-porter-Schauen für den Frühling bei der Fashion Week in Paris. Ihre Fans können dank Meyer-Landruts Instagram-Account an ihrer Fashion-Reise teilhaben, dort teilt sie fleißg Schnappschüsse. Am Montag nahm die Sängerin zum Beispiel in der ersten Reihe der Show von Giambattista Valli Platz - und zeigte sich in einem sehr lässigen Outfit: Meyer-Landrut kam ganz in Schwarz gekleidet und kombinierte ein bauchfreies Top mit Fellärmeln zur ausgestellten langen Hose.

Uschi in Paris ❤️ styling by @waldberlin makeup by @alleaugenauf @lorealmakeup Ein von Lena (@lenas_view) gepostetes Foto am 3. Okt 2016 um 6:09 Uhr





Die französische Hauptstadt lässt Lena Meyer-Landrut aber auch zu erwachsenen Outfits greifen: Für das Dinner abends wählte sie einen nude-farbenen Mantel zur braven Bluse in Grau und kombinierte eine schwarze Hose und eine Goldkette dazu.

Dinner. GO 🍕🍝🍷 Ein von Lena (@lenas_view) gepostetes Foto am 3. Okt 2016 um 11:58 Uhr





Am Dienstag durfte es dann für ein Fotoshooting wieder etwas lockerer werden: Mit Leder-Minrock und hochgezogenen Strümpfen zum Karo-Oberteil erinnerte ihr Look an ein Schulmädchen.

Booooooonjour ❤️❤️ vom shooting in Paris mit @lorealmakeup 💗💄 Ein von Lena (@lenas_view) gepostetes Foto am 4. Okt 2016 um 3:51 Uhr





Dabei ist Meyer-Landrut längst erwachsen geworden: Von der frechen Göre, die 2010 den ESC gewann, hat sie sich zur eigenen Marke entwickelt - und darf nun selbst junge Talente fördern. Nicht nur als Jurorin von "The Voice Kids", sondern auch wieder beim Eurovison Song Contest. Denn Meyer-Landrut sitzt gemeinsam mit Florian Silbereisen und Tim Bendzko in der Jury beim deutschen Vorentscheid. Eine von Stefan Raab produzierte Show soll den deutschen Teilnehmer 2017 ermitteln. "Ich finde die Idee gut, dass man wieder einem Künstler, der sich noch nicht irgendwo bewiesen hat, die Chance gibt. Welche Art von Künstler das sein wird, werden wir sehen. Ich bin zumindest total gespannt", sagte Lena Meyer-Landrut dem stern. Sie selbst wird sich in der Show bestimmt stilsicher zeigen - sowohl musikalisch, als auch modisch.