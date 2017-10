Blaue Lippen und wenig auf den Rippen: Lena modelt in Paris

Mit Modeln hat sie bereits Erfahrung, doch jetzt feierte Lena Meyer-Landrut eine ganz besondere Premiere: Die Sängerin lief auf der Paris Fashion Week erstmals über den Laufsteg. Engagiert wurde sie von Kosmetikhersteller L'Oreal für die Präsentation von Schönheitsprodukten.

Eine große Ehre für die 26 Jahre alte Hannoveranerin, die hier in auserwählter Gesellschaft auftrat. Denn Lena war nicht die einzige Prominente, die für L'Oreal über den Laufsteg lief. Die bekannten Models Doutzen Kroes und Irina Shayk wurden ebenso engagiert wie die Schauspielerinnen Jane Fonda und Helen Mirren.



Lena Meyer Landrut zeigt viel Bauch

Das Auffällige an Lena Meyer-Landruts Performance war nicht ihre Kleidung. Sie trug einen grau-karierter Rock und passend dazu ein Top, wodurch sie viel Bauch zeigte. In Erinnerung bleiben werden jedoch vor allem ihr Mund: Die Oberlippe war blau geschminkt, unten schimmerte es grün.

Insgesamt war der Auftritt ein weiterer Höhepunkt in der Karriere Meyer-Landruts. Sie war gerade 19 Jahre alt geworden, als sie 2010 in Oslo den Eurovision Song Contest gewann - erst als zweite Deutsche. Im Folgejahr trat sie bei dem Gesangswettbewerb erneut für Deutschland an - und holte einen achtbaren zehnten Platz.



Viele Beobachter sagten der Sängerin damals ein schnelles Ende ihrer Karriere voraus. Sie sollten sich irren: Sieben Jahre nach ihrem ESC-Triumph gehört Lena Meyer-Landrut zu den erfolgreichsten Popstars des Landes, dazu ist sie als Influencerin für die Werbeindustrie höchst gefragt. Allein auf ihrem Instagram-Kanal erreicht sie rund zwei Millionen Menschen.

Lena weilt seit Längerem in Paris, bereits in der vergangenen Woche war sie als Zuschauerin bei Schauen zugegen. Zusammen mit der Schauspielerin Emilia Schüle und Instagram-Star Caroline Daur besuchte sie am Freitag die Schau von Kaviar Gauche. Auch abseits des Laufstegs machte sie dabei eine gute Figur.