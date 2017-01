Sie stößt mit ihrer Freundin und Gesangskollegin Lary Poppins ("So wie du bist") mit Sekt an: Lena Meyer-Landrut hat den Jahresanfang auf der indonesischen Ferieninsel Bali verbracht. Bei warmen 27 Grad sitzen die beiden im Bikini am Pool und lachen. Ein Foto davon verschickte Meyer-Landrut via Instagram als Neujahrsgrüße - mit unerwarteten Folgen.

Das Bild der 25-Jährigen im Bikini löste eine Debatte unter ihren Fans aus: Ist Lena Meyer-Landrut zu dünn? Auf der Abbildung ist der flache und durchtrainierte Bauch der Sängerin zu sehen, sogar ein leichtes Sixpack bildet sich ab. Viele sorgen sich deshalb um Meyer-Landruts Gesundheit.

Fans von Lena Meyer-Landrut diskutieren über ihre Figur

"Einfach viel zu dünn, die Lena!", glauben einige Kommentatoren. Andere verteidigen die ehemalige Siegerin des Eurovision Song Contest ("Satellite"): "Lasst sie doch so dünn sein wie sie will", ist auf Instagram zu lesen oder: "Jemanden als zu dünn hinzustellen, ist genauso schlimm wie jemanden als fett zu bezeichnen. Lena ist dünn. Ja. Aber sie macht Sport. Ernährt sich gesund. Und sie war schon immer zierlich. Das vergessen anscheinend alle. Was ich sehe? Eine junge Frau, die einen trainierten Körper hat."

Meyer-Landrut selbst reagierte auf die Diskussion ihre Fans bislang nicht. Stattdessen veröffentlichte sie in den vergangenen Tagen weitere Fotos von ihrem Badeurlaub - auch wieder im Bikini. "Entschuldigt die weiteren Fotos, das Licht ist einfach zu schön hier", schrieb Meyer-Landrut dazu.

Sorry for another selfie, but the shadows were just toooo pretty 🌴🌴🌴 Ein von Lena (@lenas_view) gepostetes Foto am 3. Jan 2017 um 9:28 Uhr

Enjoying the view from our home in Bali. Thanks to @Airbnb for picking up the tab. 🌴❤️ #ad Ein von Lena (@lenas_view) gepostetes Foto am 1. Jan 2017 um 5:39 Uhr

Lena sitzt in der Jury von "Unser Song 2017"

Nach ihrer Rückkehr aus Bali beginnen für die 25-Jährige die Proben für die ESC-Vorentscheid-Show "Unser Song 2017". Dort wird sie am 9. Februar neben Tim Bendzko und Florian Silbereisen in der Jury sitzen und mithelfen, den deutschen Teilnehmer für den Eurovision Song Contest am 13. Mai in Kiew auszuwählen.