Leonardo DiCaprio gibt der nächsten Blondine den Laufpass

Sie war sein zehntes Victoria's-Secret-Model: Schauspieler Leonardo DiCaprio hat sich von Nina Agdal getrennt. Immerhin fast ein Jahr hielt die Beziehung zwischen dem Oscar-Preisträger und der Dänin.



Die Liste der langbeinigen Models und schönen Blondinen, die bereits mit Leonardo DiCaprio liiert waren, ist lang - sehr lang. Denn auch mit fast 43 Jahren hat der Schauspieler offenbar keine Lust, sich langfristig zu binden und Kinder in die Welt zu setzen. Seine jüngste Verflossene trägt den Namen Nina Agdal.



Leo DiCaprio und Nina Agdal waren ein Jahr zusammen

Mit dem dänischen Model flirtete der Schauspieler bereits im Februar 2014. Damals verbrachten die beiden einen gemeinsamen Abend in New York. Dabei war er offiziell noch mit Model Toni Garrn liiert und sie in einer Beziehung mit Schauspieler Max George. Ein Paar wurden DiCaprio und Agdal dann im Sommer 2016 - doch nach knapp einem Jahr ist nun Schluss.

Lange Single dürfte Leonardo DiCaprio nicht bleiben. Traditionell besucht er die Partys am Rande der Filmfestspiele in Cannes. Dort lernte er unter anderem Model Toni Garrn und Schauspielerin Blake Lively kennen, mit denen er anschließend jeweils mehrere Monate liiert war. Das Festival in Cannes hat gerade begonnen und läuft noch bis zum 28. Mai. Für den Modeljäger Leonardo DiCaprio, der die Schönheiten wechselt wie andere die Unterhose, heißt es also, ab an die Croisette!

Hier eine Auswahl seiner bisherigen Eroberungen:

Die Erste: Bridget Hall war 1994 mit DiCaprio zusammen. Sie verdiente damals so viel wie Supermodel Cindy Crawford.

Die Nächste: Kristen Zang war mit Nicolas Cage liiert, ehe sie sich 1996 DiCaprio widmete.

Die Ältere: 1997 gönnte sich DiCaprio einen vierwöchigen Flirt mit Eva Herzigova.

Die Berühmteste: Gisele Bündchen und er waren von 2000 bis 2005 ein Paar. Heute ist sie mit Football-Star Tom Brady verheiratet.

Die Längste: Bar Refaeli, von 2005 bis 2011 an seiner Seite, bekommt jetzt ihr erstes Kind.

Die Zwischenlösung: Mit Anne Vyalitsyna turtelte er 2009, als Refaeli und DiCaprio kurz mal getrennt waren.

Die Schauspielerin: Den Sommer 2011 verbrachte Leonardo DiCaprio mit Blake Lively. Die heiratete ein Jahr später Schauspieler Ryan Reynolds.

Die Geheimnisträgerin: Erin Heatherton, 2012 Leos Girlfriend, war Engel bei Victoria's Secret.

Die Deutsche: Toni Garrn, 2013 seine Favoritin, ist nun mit US-Basketballprofi Chandler Parsons zusammen.

Die Ambitionierte: Kelly Rohrbach, 2015 seine Freundin, macht jetzt Schauspielkarriere.

Die Verflossene: Nina Agdal, seine letzte Flamme, zierte die 50. Ausgabe der "Sports Illustrated Swimsuit"-Edition.