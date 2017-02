Lilly Becker und Oliver Pocher schwitzen in der Wüste

RTL schickt seine B-Promis in den australischen Dschungel, ProSieben in die namibische Wüste: In der ab Frühjahr ausgestrahlten Reality-Game-Show "Global Gladiators" kämpfen acht Prominente in zwei Teams gegeneinander. Mit Sänger Pietro Lomabardi, Model Larissa Marolt und den früheren Fußballprofis Nadine Angerer und Ulf Kirsten wurden bereits vier Kandidaten offiziell bestätigt. Die weiteren Teilnehmer sind nun auch bekannt: Moderator Oliver Pocher, Lilly Becker, Ehefrau von Boris Becker, Schauspieler Raúl Richter und das Männermodel Mario Galla. Das bestätigte der Sender auf Nachfrage des stern.

Lilly Becker tanzte mit Larissa Marolt bei "Let's Dance"

Vor allem die Teilnahme von Lilly Becker ist eine Überraschung. Das frühere Model ist seit 2009 mit Tennisspieler Boris Becker verheiratet. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn. 2014 tanzte Lilly Becker bei der RTL-Show "Let's Dance" und schaffte es immerhin auf den fünften Platz. Vor ihr landete Larissa Marolt, mit der es nun in der Wüste ein Wiedersehen geben könnte.



Zudem absolvierte Lilly Becker an der Seite ihres Gatten einige TV-Auftritte, bei denen sich aber eher Boris Becker lächerlich machte. Unvergessen ist seine Teilnahme im Oktober 2013 an Oliver Pochers RTL-Show "Alle auf den Kleinen", bei der Becker mit Fliegenklatschen am Kopf alberne Spiele absolvierte.



Boris Becker und Oliver Pocher zofften sich via Twitter

Dem vorausgegangen war ein Twitterzoff zwischen Becker und Pocher, weil der Sportler in seinem Buch "Das Leben ist kein Spiel" über seine frühere Verlobte Alessandra Meyer-Wölden lästerte. Die war zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung mit Oliver Pocher verheiratet. Dass der 38-jährige Moderator nun in der Show "Global Gladiators" auf Lilly Becker trifft, ist geschickt eingefädelt. Fragt sich nur, ob die beiden in einem Team landen oder gegeneinander antreten werden.