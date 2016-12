Trauer in England: Die britische Schauspielerin Liz Smith ist gestorben.Sie wurde 95 Jahre alt. Noch mit weit über 80 Jahren spielte sie sowohl komödiantische als auch ernste Rollen im Fernsehen und auf der Bühne. Nach Angaben eines Sprechers der Familie starb Smith bereits an Heiligabend. Für ihre Leistungen war sie mehrfach geehrt worden.



Smith trat in populären TV-Serien auf, etwa in der Komödie "The Royle Family". Im Kinofilm "Charlie und die Schokoladenfabrik" (2005) mit Johnny Depp in der Hauptrolle spielte sie Großmutter Georgina.



Liz Smith begann ihre Karriere mit 50

Erst mit knapp 50 Jahren hatte die allein erziehende Mutter von zwei Kindern mit der Schauspielerei begonnen. Im Alter von 87 Jahren kündigte sie nach einem Schlaganfall an, in Rente gehen zu wollen.