Promi-Geburtstag vom 14. März 2017: Sir Michael Caine

Er ist längst Museumsreif: Zu seinem 80. Geburtstag vor vier Kahren widmet ihm das Museum of London eine Foto-Ausstellung. Er sei stolz, Londoner zu sein, sagte Caine einmal. «Wenn man in London geboren ist, gehört man zu den glücklichsten Menschen der Erde. Das ist eine Stadt, die ich bis zum Tag lieben werde, an dem ich sterbe.». Heute feiert Michael Caine seinen 84. Geburtstag.

Geboren wurde Caine 1933 als Sohn eines Fischmarktarbeiters und einer Putzfrau. Er wuchs in bescheidenen Verhältnissen im Südosten der britischen Hauptstadt auf. Bücher hätten ihm die Augen geöffnet, sagte er einmal dem „Guardian“: «Ich bin in Elephant and Castle aufgewachsen, was sehr hart war, da war die Bibliothek mein Paradies.» Mit der Schauspielerei liebäugelte er schon früh: «Die ständige Geldknappheit hat mich dazu angetrieben, gut zu verdienen, um nie Not leiden zu müssen», erklärte er.

Nach dem Militärdienst spielte er kleinere Theater- und Kino-Rollen. Den Durchbruch schaffte er in den 1960er Jahren, 1964 erhielt er seine erste gewichtige Filmrolle in der Produktion «Zulu». International bekannt wurde er 1966 mit der Rolle des egozentrischen Liebhabers «Alfie». Dafür wurde er für einen Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert. Die begehrte goldene Trophäe konnte er allerdings erst später nach Hause nehmen für seine Nebenrollen in «Hannah und ihre Schwestern» (1986) und «Gottes Werk und Teufels Beitrag» (1999).

Danach drehte der King of Cool einen Film nach dem anderen. Die Schauspielerei sei die einzige Droge, nach der er süchtig sei, bekannte er einst. Mittlerweile hat Caine an mehr als 100 Filmen mitgewirkt, darunter in Blockbustern, Komödien und Psychothrillern, und ist einer der erfolgreichsten Charakterdarsteller seiner Generation. Von der Queen wurde er zum Ritter geschlagen.

Zugetraut hätte das damals dem jungen Mann aus der Arbeiterklasse niemand. Ein unglaublicher Aufstieg - das weiß auch Caine selber. «Als ob man jeden Tag den Hauptgewinn im Lotto zieht», meinte er einmal. Geschafft habe er es, weil er «arrogant, ehrgeizig und rücksichtslos» gewesen sei.

Seit 1973 ist Caine in zweiter Ehe mit der ehemaligen «Miss Guyana» Shakira Baksh verheiratet. Sie verabredeten sich zum ersten Mal, nachdem Caine sie in einer Kaffee-Werbung gesehen und ein Freund ihm ihre Telefonnummer gegeben hatte. Die beiden haben eine Tochter. Der Schauspieler engagiert sich seit Jahrzehnten für wohltätige Zwecke.