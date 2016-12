Beim Thema "Köln" versteht Lukas Podolski einfach keinen Spaß: Nachdem Comedian Serdar Somuncu die Domstadt in einem Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" unter anderem als "eine der verlogensten Städte" kritisiert und zudem den Wunsch geäußert hatte, möglichst schnell nach Berlin zu ziehen, fühlte sich der Fußball-Profi offenbar in seiner Heimat-Liebe gekränkt und zum Gegenschlag genötigt.

Das zumindest legt ein Tweet nahe, den Podolski wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Interviews postete und dem es an Deutlichkeit nicht mangelt. "Gruß an diesen Somuncu. Heute gibt's noch Flüge nach Berlin", schrieb der unweit von Köln aufgewachsene Sportler in seinem Posting, das er zudem mit einem Screenshot versah. Darauf zu sehen: Eine Auflistung von Flügen am Flughafen Köln/Bonn mit Ziel Haupstadt. Um seiner Aussage noch mehr Nachdruck zu verleihen, fügte Podolski auch gleich noch ein paar eindeutige Hashtags an: "#byebye", "#machetjood" und "#LiebeDeineStadt".

Serdar Somuncu antwortet Lukas Podolski - und löscht Posting wieder

Die Verbalattacke blieb von Somuncu nicht unbemerkt. Gerade einmal acht Minuten nach Podolskis Post, legte der 48-Jährige seinerseits auf Twitter nach. "was machst du eigentlich in istanbul?" (sic!) konterte der gebürtige Türke samt Hashtag "#toleranzgrenzeerreicht". Eine offensichtliche Anspielung auf Podolskis derzeitigen Arbeitgeber, spielt der 31-Jährige doch seit 2015 in Diensten von Galatasaray Istanbul.



Obgleich Somuncu seinen Tweet später wieder löschte, liegen sich Fans des Comedian und die von Podolski seitdem in den Haaren. So werfen Erstere dem Fußballer in Kommentaren unter dessen Tweet vor, genau jene intolerante Art zu zeigen, die Somuncu im Interview den Bewohnern Kölns unterstellt habe.

Ganz anders sehen das natürlich einige Befürworter des Fußball-Profis.

Somuncu wirft Kölner Intoleranz vor

Somuncu hatte Köln gegenüber dem " Kölner Stadt-Anzeiger" vorgeworfen, sich zwar tolerant zu geben, dies aber nicht zu sein. "Wenn man sieht, wie die vermeintlich Toleranten auf die Übergriffe an Silvester reagiert haben, merkt man, dass da eine Auseinandersetzung fehlt", sagte der 48-Jährige. Zwischen dem Image, das Kölner von sich hätten und der Realität, klafften Lücken, führte Somuncu aus, um dann weiter nachzulegen. "Und Köln hat was Verfilztes. Kölner singen immer nur Lieder über sich selbst. Es ist aber nicht die schönste Stadt der Welt. Entweder man liebt das, hält es aus, oder hasst es." Er sei mittlerweile "ganz weit beim Hass angekommen".



Deshalb wolle er wahrscheinlich nach Berlin ziehen, so Somuncu. "Dort ist es zwar auch anstrengend, aber nicht so übergriffig".