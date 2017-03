Luxus-Hochzeit auf Jamaica - und Prinz Harry bringt Meghan Markle mit

Es muss eine wilde Party gewesen sein: Freitagnacht legte Prinz Harry bei der Hochzeit seines besten Freundes Tom Inskip einen Moonwalk-Tanz aufs Parkett - und fegte dabei ein Tablett mit Getränken aus den Händen einer Kellnerin. Wie die britische Klatsch-Zeitung "The Sun" berichtet, floss der Alkohol trotzdem weiter in Strömen. Mittendrin in der dreitägigen Luxus-Feier auf Jamaica war auch Harrys neue Freundin Meghan Markle. Die amerikanische Schauspielerin jettete von ihrem Wohnort Toronto auf die Karibik-Insel, um Harry zu begleiten.

In Großbritannien deuten Hof-Beobachter die Reise als Zeichen dafür, dass es zwischen den beiden ernst wird. "Sie werden sich Ende des Sommers verloben. Sie sprechen offen darüber und können sich ein gemeinsames Leben vorstellen", will die "Sun" von einem Insider gehört haben. Fest steht, dass Prinz Harry und Markle auf der Hochzeit entspannt wirkten und gemeinsam Spaß hatten.

Meghan Markle kennt Jamaica schon von ihrer eigenen Hochzeit

Paparazzi-Fotos zeigen die beiden mit anderen Gästen plaudernd am Strand, bei Champagner und Cocktails. Mit dem Bräutigam ist Harry schon seit der gemeinsamen Zeit auf dem Elite-Internat Eton befreundet. Inskip - genannt "Skippy" - gilt als Party-Tier, war unter anderem auch beim berühmt-berüchtigten Las-Vegas-Urlaub 2012 an Harrys Seite. Damals tauchten Fotos auf, die den Prinzen halbnackt beim Strip-Billard zeigten.

Kein Wunder also, dass Prinz Harry den Moonwalk auspackte. Nach der Party übernachteten er und Markle laut britischen Medien äußerst standesgemäß: Die teuerste Suite im ”Round Hill Resort” ist für 5000 Pfund die Nacht zu haben. In der noblen Anlage haben bereits Jackie und John F. Kennedy ihre Flitterwochen verbracht. Meghan Markle kennt die Umgebung in Montego Bay sehr gut: 2001 heiratete sie ganz in der Nähe ihren ersten Ehemann. 2013 ließ sie sich von dem amerikanischen Film-Produzenten Trevor Engelson wieder scheiden - einer Hochzeit mit Harry stünde also nichts im Weg.