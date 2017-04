Madonna und ihre Tochter bringen die Achselhaare zurück

Läuft bei Lourdes Ciccone Leon. Die Tochter von Musiklegende Madonna macht gerade mit ihren Freunden Urlaub in Miami: schön am Strand sonnen, ein bisschen im Meer schwimmen und sich dabei noch von Paparazzi ablichten lassen. So scheint der Urlaub der 20-Jährigen auszusehen.

Nur hätte sie sich vielleicht einmal rasieren sollen. Während Lourdes nämlich versucht, nicht von der Sonne geblendet zu werden, indem sie ihren rechten Arm schützend vor ihr Gesicht hält, knipst ein Papparazzo ein Foto. Auf dem Bild zeigt sich Madonnas älteste Tochter von ihrer ha(a)rten Seite. Sie hat sich nicht die Achseln rasiert.

Achselhaare sind out?

Was für die Hippies der 70er-Jahre völlig normal war, ist heutzutage ein Gegentrend. Körperbehaarung ist out. Und zwar ist es sowas von out, dass Fußball-Star Cristiano Ronaldo sogar soweit geht, sich seine Haare am Po zu entfernen.

Dagegen scheint Madonnas Tochter eine Art Revolutionärin der Achselbehaarung zu sein. Sie trägt unter den Armen schon länger lang. Vor einem Jahr postete ihre Mutter ein Foto von Lourdes auf ihrem Instagram-Account, auf dem sie ebenfalls mit Achselhaar zu sehen war.

🦄. ❤️#rebelheart the reactions lol🐿 Ein Beitrag geteilt von Madonna (@madonna) am 31. Jan 2016 um 9:34 Uhr





Auch Madonna trägt ihr Achselhaar offen

Das hat wohl Tradition. Aber wenn man sich mal den Wuchs der Haare ansieht, fällt auf, dass er begradigt ist. Es handelt sich als nicht um Faulheit, sondern vielmehr um eine Art Frisur. Madonna selbst posierte bereits vor drei Jahren für ein Foto mit unrasierten Achseln. Die zwei verhelfen dem Gegentrend auf den Weg zur Mode.

Long hair...... Don't Care!!!!!! #artforfreedom #rebelheart #revolutionoflove Ein Beitrag geteilt von Madonna (@madonna) am 20. Mär 2014 um 19:51 Uhr