"Fotoshootings empfand ich als besonders einschüchternd, peinlich und enttäuschend. Auch wenn ich gesehen werden wollte, so war ich doch in Wahrheit viel zu verletzlich, als dass ich der Kamera gestattet hätte, mich wirklich einzufangen", schreibt Schauspielerin Anne Hathaway im Vorwort zum Bildband "Profiles" des Fotografen Marc Hom. Ein Schwarz-Weiß-Porträt der Oscar-Preisträgerin ziert den Titel des fast 250 Seiten starken Buches, das jetzt im Verlag teNeues erschienen ist. Der Bildband versammelt Homs Arbeiten der vergangenen sechs bis acht Jahre und zeigt Porträts von Promis und Freunden des Fotografen. Zum Teil entstanden die Fotos als Auftragsarbeiten für Zeitschriften, zum Teil bei privaten Shootings.

Nahbar und natürlich wirkt Hathaway auf der Aufnahme. Dass sie keinen Spaß daran hat, fotografiert zu werden, sieht man dem Bild nicht im Geringsten an. Hathaway erklärt warum: "Marc war anders. Er versuchte nicht, mich zu etwas zu machen, das ich nicht war. Er fällte kein Urteil darüber, wer ich war. Es war das erste Mal, dass ich mich schön fühlte", schreibt die 33-Jährige.

David Beckham - der Promi von Nebenan

Schön sind fast alle, die Marc Hom vor der Kamera hatte. Die Schauspielerinnen Alicia Vikander, Rachel McAdams und Lupita Nyong'o. Die Models Naomi Campbell, Jessica Hart und Irina Lăzăreanu. Aber auch Sportler wie David Beckham oder Rafael Nadal - vor der Kamera von Marc Hom wirken sie wie Vertraute, die man zu kennen glaubt.



Selbst die dänischen Royals, Kronprinz Frederik, seine Frau Mary und die gemeinsamen Kinder, stellt Marc Hom angenehm bodenständig dar. Fotografiert vor Kisten und Krempel auf Schloss Amalienborg - ganz so, als sei das Kronprinzenpaar gerade frisch eingezogen.



Marc Hom - Von Kopenhagen nach New York

Dass die Royals so entspannt lächeln liegt wohl daran, dass sie von einem Landsmann fotografiert wurden. Marc Hom kam 1967 in Kopenhagen zur Welt und zog Ende der Achtziger nach seinem Fotografiestudium nach New York. Dort lebt er bis heute mit seiner Frau Marie-Louise und den drei gemeinsamen Söhnen. Fotos der Familie finden sich ebenfalls im Bildband. Direkt zwischen Aufnahmen von Oscar-Gewinnerin Brie Larson und Schauspielerin Amber Heard. Marc Hom unterscheidet eben nicht zwischen Promi und Normalo - und genau das macht seine Arbeiten so sympathisch.