Meghan Markle über Prinz Harry: "Wir sind wirklich verliebt"

Weltweit wird Meghan Markle von den Paparazzi verfolgt, das Interesse an der potenziellen neuen Prinzessin ist riesig. Doch die Freundin von Prinz Harry verlor kein Wort über ihre Beziehung - bis jetzt. Denn durch den Medienrummel hat es die Schauspielerin auf das Titelbild der amerikanischen "Vanity Fair" geschafft.

Fotografiert wurde sie von Starfotograf Peter Lindbergh und im Interview sprach sie erstmals über ihre Beziehung zum Prinzen. "Am Ende ist es ganz einfach: Wir sind zwei Menschen, die wirklich glücklich und verliebt sind", sagte Markle. Sie und Harry hätten sich im Juli 2016 in London kennengelernt und sich danach einige Monate unerkannt getroffen. "Das einzige, was sich verändert hat, ist die Wahrnehmung der Leute. An mir hat sich nichts verändert. Ich bin immer noch die gleiche Person und ich habe mich noch nie über eine Beziehung definiert", betonte sie.

Meghan Markle verfolgt die Schlagzeilen über sich und Prinz Harry nicht

So ganz stimmt das natürlich nicht. Noch bis vor kurzem war Meghan Markle eine relativ unbekannte, aber durchaus erfolgreiche Schauspielerin. Die Kalifornierin dreht seit sieben Staffeln die Anwaltsserie "Suits" in Toronto, hatte ein glamouröses, aber doch sehr privates Leben. Das alles ist anders, seit im vergangenen November bekannt wurde, dass sie mit Prinz Harry zusammen ist. Der Medienrummel wurde sogar so groß, dass sich Prinz Harry gezwungen sah, ein öffentliches Statement abzugeben. Darin bat er die Presse um mehr Privatsphäre und Respekt. Denn weil Markle die Tochter eines weißen Vaters und einer schwarzen Mutter ist, waren die Schlagzeilen oft rassistisch und geschmacklos.

Markle ignoriert den Rummel einfach. "Ich lese keine Presse. Ich hab das noch nicht einmal zu 'Suits' gemacht. Die Leute, die mir nahe stehen, bestärken mich darin, zu wissen, wer ich bin. Der Rest ist Lärm," sagte sie. Trotz allem schließt sie ein offeneres Gespräch über ihre Beziehung in der Zukunft nicht aus. "Wir sind ein Paar. Wir sind verliebt. Ich bin sicher, es wird noch Gelegenheit geben, sich zu zeigen und Geschichten zu erzählen, aber ich hoffe, dass die Leute verstehen, dass diese Zeit jetzt uns gehört. Das ist für uns. Das macht es so besonders, dass es uns allein gehört. Aber wir sind glücklich. Und ich persönlich mag große Liebesgeschichten."