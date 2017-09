Meghan Markle unterstützt Prinz Harry öffentlich - doch ihr Ex-Mann macht Ärger

Prinz Harry befindet sich auf Dienstreise in Kanada und seit Tagen spekuliert die Klatschpresse, ob er sich dort auch mit seiner Freundin Meghan Markle zeigen wird. Immerhin lebt die Amerikanerin seit einigen Jahren in Toronto, dreht dort regelmäßig für die Serie "Suits". Und tatsächlich: Als Harry am Samstag feierlich die "Invictus Games" eröffnete - ein paralympischer Sportwettbewerb für verletzte Soldaten - nahm auch Markle in den Rängen Platz.

Während der Prinz gemeinsam mit Kanadas Premierminister Justin Trudeau und der First Lady der USA, Melania Trump, in der Ehrenloge saß, musste Markle mit einigen Reihen Abstand das Spektakel betrachten. Trotzdem strahlten die beiden und warfen sich laut der britischen Presse immer wieder Blicke zu. Die öffentliche Unterstützung für die von Prinz Harry ins Leben gerufene Veranstaltung ist ein weiteres Indiz dafür, dass es zwischen dem Paar ernst wird. Doch die Beziehung ist nicht ganz sorgenfrei: Jetzt macht der Ex-Mann von Meghan Markle Ärger.





Eine Comedy-Serie inspiriert von Meghan Markle und Prinz Harry

Wie der Branchendienst "Deadline" meldet, hat Markles Ex Trevor Engelson eine Comedy-Serie in Planung, die verdächtig nah am echten Leben ist: Die Sitcom soll von einem Mann handeln, dessen Ex-Frau einen Prinzen heiratet. Künftig muss er sich das Sorgerecht für die Kinder also mit der britischen Königsfamilie teilen - was für viele Komplikationen sorgt. Der US-Sender Fox hat offenbar schon zugeschlagen, die Serie hat gute Chancen, produziert zu werden. Das dürfte dem britischen Hof wenig gefallen - auch wenn das Ganze natürlich fiktiv angelegt ist. Denn Markle und der TV-Produzent Engelson waren zwar von 2011 bis 2013 verheiratet, haben jedoch keine gemeinsamen Kinder. Eine Hochzeit von ihr und Prinz Harry wäre damit etwas unkomplizierter, als in der Sitcom angedeutet.