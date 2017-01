Der frühere Fußballer und jetzige Fernsehexperte Mehmet Scholl hat sich von seiner zweiten Frau getrennt. "Jessica und ich haben uns entschieden, getrennte Wege zu gehen", sagte Scholl der "Bild"-Zeitung. Der 46-Jährige und die 37-Jährige hatten 2007 geheiratet, sie haben zwei Töchter.



Für Scholl ist es die zweite Ehe, aus seiner 1996 geschiedenen ersten Ehe hat er den ebenfalls als Profifußballer aktiven Sohn Lucas. Dieser steht wie früher sein Vater beim FC Bayern München unter Vertrag.



Mehmet Scholl wurde in seiner aktiven Fußballerlaufbahn mit dem FC Bayern München acht Mal Deutscher Meister, fünf Mal Pokalsieger sowie 2001 Champions-League-Sieger. Zudem gewann er 1996 mit der Fußball-Nationalmannschaft die Europameisterschaft in England. Mittlerweile kommentiert Scholl in der ARD als Experte Fußballspiele.