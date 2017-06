Amerikanern lässt sich zu Melania Trump umoperieren

Makellos und bildschön, so präsentiert sich Melania Trump in der Öffentlichkeit. Kein Wunder, dass viele Frauen den Look der First Lady kopieren. Claudia Sierra ist eine von Ihnen. Doch der 42-jährigen Texanerin reicht das nicht. Um auszusehen wie ihr Vorbild, will sich Claudia 8 Schönheits-OPs unterziehen - 6 davon an einem Tag: Fettabsaugung, Bauchstraffung, Brustrekonstruktion, Nasenkorrektur, Po- und Augenlifting sowie Botox-Behandlungen und Injektionen.



Zur Einstimmung auf den OP-Marathon hat sich die zweifache Mutter bereits etwas Botox spritzen lassen, was sie via Facebook Live sogar gestreamt hat. Für den Schönheitschirurgen Dr. Franklin Rose ist der Wunsch von Claudia nichts Ungewöhnliches. Immer mehr Frauen wollen aussehen, wie Melania und Ivanka Trump. Dass diese Operationen aber nicht nur sehr teuer, sondern auch gesundheitsgefährdend sein können, hält Claudia nicht davon ab. "Ich möchte aussehen, wie die First Lady die in mir ist", sagt Claudia.