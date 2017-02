Melania Trump will im Weißen Haus die Beete bestellen

Die britische Premierministerin Theresa May empfing US-Präsident Donald Trump Ende Januar noch in Washington, mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe ging's nun zu Trumps Sommerresidenz Mar-A-Lago in Florida. Während die Männer unter Ausschluss der Öffentlichkeit Golf spielten, besuchten die Frauen das Morikami Museum und dessen japanische Gärten. Es war der erste offizielle Auftritt von First Lady Melania Trump seit der Amtseinführung ihres Mannes am 20. Januar. Ob das Ex-Model beim Spaziergang durch den Garten plötzlich seine Vorliebe fürs Gärtnern entdeckte?



Melania Trump will Küchen- und Rosengarten pflegen

Denn Melania Trumps Sprecherin sagte dem Sender CNN, dass die First Lady den von ihrer Vorgängerin Michelle Obama im Weißen Haus angelegten Gemüsegarten weiterpflegen wolle. "Als Mutter und First Lady sieht sich Frau Trump der Fortführung und der Pflege der Gärten des Weißen Hauses verpflichtet, namentlich des Küchengartens und des Rosengartens", heißt es in der Mitteilung.

Melania Trump vs. Michelle Obama: Kindheit, Ehe, Mode - die First Ladys im Vergleich Fullscreen

Der Garten war Teil von Michelle Obamas Projekt für eine gesündere Ernährung von Kindern. Sie ließ die Beete 2009 auf dem Gelände des Weißen Hauses anlegen. Zu Obamas Zeiten wurde die First Family aus dem Gemüsegarten bekocht, andere Erzeugnisse gingen an soziale Einrichtungen. Ob Präsident Donald Trump, eher dem Fast Food zugeneigt, schon einmal mit Erzeugnissen aus dem Garten bekocht wurde, ist nicht bekannt.

Was wird Melania Trump zur Gartenarbeit tragen?

Vor ihrem Auszug aus dem Weißen Haus hat Michelle Obama geschickte Vorkehrungen getroffen: Sie ließ die Beete im vergangenen Herbst einmauern und Wege aus Stein verlegen - so wollte sie sicher gehen, dass niemand die gewachsenen Pflanzen einfach entfernt. Der Gemüsegarten ist nun ein fester Bestandteil des Südrasens im Weißen Haus.

Melania Trump will die Gartenarbeit allerdings frühestens ab dem Sommer aufnehmen. Dann ist der Umzug mit Sohn Barron von New York nach Washington geplant. Etwas andere Kleidung müsste sich die First Lady allerdings auch noch zulegen. Durch die japanischen Gärten von Delray Beach spazierte Melania Trump in einem weißen Calvin-Klein-Ensemble, inklusive Fächer und Sonnenbrille. Michelle Obama trug zur Gartenarbeit meist Jeans, Hemd und Handschuhe.