Fast ein Jahr ist es her, dass eine Parfümerie Anzeige gegen Menowin Fröhlich erhoben hat. Der ehemalige Teilnehmer von "Deutschland sucht den Superstar" hatte gerade bei "Promi Big Brother" teilgenommen, sich dort eigentlich einige Sympathien erspielt - und eine satte Gage. Und trotzdem konnte er der Versuchung nicht widerstehen. Fröhlich soll am 5. September 2015 in einer Filiale in Dresden einen Herrenduft gestohlen haben. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Dresden deshalb bereits im Juli Anklage gegen ihn erhoben.

Jetzt muss der 28-Jährige wieder vor Gericht - und das wegen eines Parfums von Dior im Wert von 69,95 Euro, wie das Amtsgericht Dresden dem stern mitteilt. Einen Termin zur Hauptverhandlung gebe es noch nicht.

Menowin Fröhlich - der ewige böse Bube

Doch es sieht nicht gut aus für den Sänger: Mehrere Überwachungskameras haben den Diebstahl von Menowin Fröhlich gefilmt. Laut "Bild"-Zeitung soll Fröhlich das Parfüm erst aus dem Regal genommen und dann ausgepackt haben. Die Schachtel versteckte er hinter anderen Kosmetikartikeln im Regal, die Duftflasche wanderte jedoch in seine Tasche. An der Kasse zahlte er mit einer weiblichen Begleiterin eine Creme - das Parfüm blieb versteckt.

Es ist ein vergleichsweise harmloser Delikt, wenn man sich die Liste von Mennowin Fröhlichs Vergehen ansieht. Der vierfache Vater saß bereits mehrfach wegen Körperverletzung und Betrugs hinter Gittern, verstieß immer wieder gegen Bewährungsauflagen. Zuletzt wurde er im Dezember 2011 aus der Haft entlassen.

Trotz seiner Eskapaden versuchte Fröhlich immer wieder, im Musikbusiness Fuß zu fassen. Er gab auch im Gefängnis Interviews und veröffentlichte zuletzt 2015 eine neue Single - die den Charteinstieg jedoch verpasste. Scheint ganz so, als bliebe Menowin Fröhlich für immer in der Rolle des bösen Buben kleben.