Mesut Özil kuschelt mit Miss Türkei

Noch im vergangenen Jahr sah es so aus, als hätten sich Mesut Özil und seine On/Off-Freundin Mandy Grace Capristo wieder angenähert. Damals sah man den Fußballer und die Sängerin gemeinsam in London. Doch offenbar ist aus dem Liebes-Comeback nichts geworden: Özil scheint sich neu verliebt zu haben. Darauf deutet jedenfalls ein Instagram-Stories-Video hin, in dem er turtelnd mit einer anderen Frau zu sehen ist.

Die ehemalige Miss Türkei Amine Gülse hat es gepostet: Es zeigt sie eng angekuschelt an den FC-Arsenal-Spieler, die beiden sitzen am Rand eines Pools, im Hintergrund glitzert das Meer. Lachend filmt das Model, während Özil sich an ihren Hals schmiegt. Beide tragen Badebekleidung, wirken entspannt.

Mesut Özil und Amine Güsel machen gemeinsam Urlaub

Schon Anfang der Woche hatte Özil ein Video gepostet, es mit einem Herz versehen. Darauf war das 24-jährige Model allerdings nicht zu erkennen. Ihr Posting ist hingegen eindeutig. In der Türkei ist Güsel, die 2014 zur "Miss Türkei" gewählt wurde, sehr bekannt, sie arbeitet auch als Schauspielerin und Sängerin. Allein auf Instagram folgen ihr über 858.000 Fans. Momentan lebt sie in Istanbul, geboren und aufgewachsen ist sie jedoch in Schweden.

Wo genau die beiden ihren Liebesurlaub momentan verbringen, ist nicht bekannt. Özil spricht auf Instagram jedoch von den "perfekten Ferien". Im April postete Gülse Fotos von sich aus London - wahrscheinlich besuchte sie den Fußballer schon damals.

My idea of a perfect holiday 🌴✌🏼😎✌🏼🌴 #vacation2017 #summer Ein Beitrag geteilt von Mesut Özil (@m10_official) am 28. Jun 2017 um 3:33 Uhr





Bereits vor drei Jahren gab es Gerüchte, zwischen Özil und Güsel könnte mehr als Freundschaft sein, als die beiden gemeinsam in einem Club gesichtet wurden. Doch damals kam wohl eine Versöhnung mit Mandy Capristo dazwischen, mit der der 28-Jährige seit 2013 immer mal wieder liiert war. Sie scheint nun vergessen, wie die neuen Videos nahe legen.