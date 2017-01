Michael Jacksons Tochter glaubt: "Mein Vater wurde ermordet"

Mit ihren gerade einmal 18 Jahren hat sie vermutlich schon mehr erlebt und mitbekommen, als andere in ihrem ganzen Leben. Aber als Tochter eines der berühmtesten Menschen der Welt bleibt das wohl nicht aus - was Paris Jackson, Spross des King of Pop, nicht vor traurigen wie üblichen Teenie-Problemen schützt. Dem Magazin "Rolling Stone" hat die junge Frau ein großes Interview gegebenen und dabei erschütternde Einblicke in ihr Leben als auch das ihres Vaters gegeben.

Lesen Sie Paris' wichtigste Aussagen über sich und ihren Vater Michael Jackson

Über den Tod ihres Vaters: Paris Jackson glaubt, dass Michael ermordet wurde. "Er hat immer wieder Anspielungen gemacht, dass ihn Menschen erwischen wollen. 'Sie werden mich eines Tages umbringen'", habe er einmal gesagt. " Es klingt wie eine Verschwörungstheorie, aber seine Fans und jeder in der Familie weiß es. Es war alles geplant." Wie und was genau sie damit meint, verrät die 18-Jährige nicht, lässt aber durchblicken, dass der Konzertveranstalter AEG Live zumindest mitverantwortlich sei. AEG hätte ihren Vater unter Druck gesetzt und ihn sich "zu Tode arbeiten lassen", so Jackson.

Über die Rolle von Michaels Leibarzt Conrad Murray: Der Mediziner sei maßgeblich Schuld am Tod des Musikers, glaubt die Tochter. Murray wurde 2011 von einem Gericht der fahrlässigen Tötung für schuldig befunden worden. Er hatte den Sänger über lange Zeit mit dem Narkotikum Propofol versorgt, das letztlich zum Tod Jacksons geführt habe.

Über ihren Selbstmordversuch: Nach dem Tod des Vaters sei Paris nach und nach depressiver geworden. Den Schmerz über den Verlust hat sie mit Alkohol, Drogen und Party-Exzessen stillen wollte. Mit 15 habe sie dann "mehrfach" versucht, sich das Leben zu nehmen. Unter anderem hatte sie Schlaftabletten genommen, sagte sie in dem Interview. "Ich hasste mich selbst und dachte, ich kann nichts richtig machen." Im Alter von 14 Jahren soll sie zudem von einem Unbekannten "sexuell angegriffen" worden sein.

Über die Vaterschaft Michael Jacksons: Die anhaltenden Gerüchte, nach denen der King of Pop gar nicht ihr Vater sei, stören sie immer weniger. "Er wird immer mein Vater sein, und es war nie anders", so die 18-Jährige. Ihr werde immer wieder gesagt, wie ähnlich sie in ihrem Verhalten ihrem Vater sei.