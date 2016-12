Gemütlich auf dem Sofa liegend mit schrägen Outfits und XXL-Hund: So grüßen Sängerin Miley Cyrus und ihr Verlobter, Schauspieler Liam Hemsworth zu Weihnachten. Auf Instagram veröffentlichten die beiden jetzt Schnappschüsse vom Fest.

"Machen uns bewusst, wie glücklich wir darüber sind, Doras erstes Weihnachten als Familie zu feiern! Unser großer und schöner geretteter Hund! Was für ein perfektes Geschenk für deine Familie, ein Tier zu adoptieren und ein Leben zu retten. Denkt darüber nach. Wenn ihr euch dafür entscheidet, schickt mir Bilder. Ihr wisst ja, ich bin verrückt nach Tieren. Ganz offensichtlich!" schreibt Cyrus unter das Foto. Es zeigt sie in knallbunter Leggins mit pinkfarbenem Kuschelpulli neben ihrem Verlobtem liegend, der einen roten Schlafoverall mit Rentieren trägt. Mittendrin: Liams Riesen-Hund Dora, den er im November 2015 adoptiert hatte.

Thinking about how lucky we are to spend Doras first Xmas together as a fam! Our big and beautiful rescue! What a perfect holiday present for your family to ADOPT & SAVE a life! Think about it! If you go for it send me pictures you know I am obsessed with animals! Obvi! #adoptdontshop Ein von Miley Cyrus (@mileycyrus) gepostetes Foto am 25. Dez 2016 um 16:41 Uhr





Es ist nur einer von einer ganzen Reihe schräger Fotos, die die Sängerin auf ihrem Instagram-Account über die Feiertage veröffentlichte.

Happy Hollydaze! ☃️❄️🎄 #bestpresentwrappereva Ein von Miley Cyrus (@mileycyrus) gepostetes Foto am 25. Dez 2016 um 11:59 Uhr





Schon an Heiligabend zeigte sich die Sängerin mit blinkender Schleife und Lichterkette um den Hals. Auf ihrem Pulli ein Mann mit Bart, der offenbar einen Joint raucht und dabei stark an Jesus erinnert.

Happy birthday Jesus Ein von Liam Hemsworth (@liamhemsworth) gepostetes Foto am 23. Dez 2016 um 21:22 Uhr





Miley Cyrus: Denkt auch an andere!

Doch bei all dem Spaß schlägt die 24-Jährige auch ernste Töne an: "Nennt mich der Grinch, aber Weihnachten macht mich immer sehr traurig", schreibt sie unter eines der Fotos. "Es ist voll mit Übermaß und Gier". Sie hoffe, dass jeder Liebe und Akzeptanz verschenke (...) auch an solche, deren Leben nicht immer bereithalte, was sie sich wünschen. "Meine Eltern haben immer dafür gesorgt, dass es Weihnachten um die anderen ging und ich hoffe, ihr tut das gleiche. Am meisten bin ich der Happy Hippie Foundation dankbar, für die Aufgabe, die sie mir gibt. Ohne sie würde ich mich auf diesem Planeten so verloren und nutzlos fühlen. Danke an alle, die unsere Mission unterstützen und ich hoffe, jeder hat ein magisches und frohes Was-auch-immer-ihr-feiert."