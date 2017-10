"Dafür habe ich mein Haus auf Sylt verkauft" - Millionen-Abfindung für Mirja Du Mont

Über Geld spricht man nicht. Es sei denn man ist prominent und will seinen Ex-Partner ärgern. Das dachte sich offenbar auch Sky Du Mont. Der Schauspieler und Ex-Mann von Mirja Du Mont plauderte in einem Interview freizügig über die hohe Zahlung an die 41-Jährige.

"Ich habe meine Frau mit einer großen Summe, die weit über eine Million hinausgeht, abgefunden. Sie hat eigentlich mehr Geld bekommen, als sie Unterhalt bekommen hätte", sagte Sky Du Mont der Zeitschrift "Closer".

Sky Du Mont verkauft für Abfindung Ferienhaus

Das Paar ließ sich Anfang des vergangenen Jahres scheiden. Statt Unterhalt erhielt Mirja Du Mont offenbar eine Einmalzahlung, wofür eine Ferienimmobilie an der Nordsee verkauft wurde. "Ich habe ein Haus geerbt auf Sylt, das ich verkauft habe, um meine geschiedene Frau auszuzahlen", erklärte der Schauspieler.

Aus dem Mund von Mirja Du Mont hatte das vor wenigen Monaten noch ganz anders geklungen. "Ich mache jetzt eine One-Man-Show und muss mich und die Kinder irgendwie ernähren", hatte sie der "Bild"-Zeitung gesagt. Und weiter: "Ich habe bewusst auf Unterhalt verzichtet, weil ich denke, dass ich in einem guten Alter bin, um zu arbeiten. Da steht mir kein Unterhalt zu." Dass sie stattdessen eine hohe Abfindung von Sky Du Mont erhielt, erwähnte sie nicht.

Mirja Du Mont will "nett, fair, freundlich" mit Sky umgehen

Mirja und Sky Du Mont waren 16 Jahre lang verheiratet. Da Paar mit dem großen Altersunterschied hatte im Sommer 2016 seine Trennung bekannt gegeben. "Wir waren so lange zusammen und auch so lange glücklich und dann muss man sich auch wegen der Kinder so verhalten, wie man sich immer verhalten hat, nämlich nett, fair, freundlich - und so kann man auch weiter miteinander umgehen", sagte Mirja Du Mont kurz nach Bekanntwerden der Trennung im Interview mit dem Sender RTL.

Dass er nett, fair und freundlich ist, hat Sky Du Mont nun noch einmal klar gestellt - und seine Ex-Frau zur Millionärin gemacht.