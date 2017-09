Millionensause mit Christina Aguilera platzt wegen Schildkröten-Babys

Ein reiches russisches Paar hat bei der Hochzeitsfeier auf Zypern auf die geplante Strand-Party mit US-Popstar Christina Aguilera verzichten müssen, weil schon bei den Vorbereitungen schlüpfende Schildkröten in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Party fand zwar statt, wurde aber in einem Hotel gefeiert, wie Fotos in sozialen Internet-Netzwerken am Donnerstag zeigten. Tierschützer hatten in den Netzwerken zuvor gegen die Strandparty mobil gemacht, als Baumaschinen damit begannen, den Strand zu planieren.

Der Strandabschnitt in Latchi ist ein Brutgebiet von Suppenschildkröten und unechten Karettschildkröten. Im Rahmen des europäischen Programms Natura 2000 steht der Strand unter Schutz. Während der Planierarbeiten fertigten die Tierschützer Fotos an, auf denen gerade geschlüpfte Schildkröten direkt neben den Baumaschinen zu sehen waren.



Christina Aguilera gibt Statement via Twitter ab

Die Genehmigung für die Strandparty sei in der Annahme erteilt worden, dass "am Strand nichts geändert wird", sagte die Präfektin der Region Paphos, Mary Lambrou, dem staatlichen Rundfunk. "Als wir gesehen haben, was sie dort machten, sind wir eingeschritten, so dass das Ereignis im Inneren stattfand." Aguilera twitterte, der Schutz der Schildkröten habe "Vorrang" gehabt. Für die drei Tage währende Party wurden laut Presseberichten rund acht Millionen Euro ausgegeben.