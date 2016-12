Den Popstar mit Plateauschuhen aus den quietschbunten 70ern sieht man dem Abba-Sänger Benny Andersson heute kein bisschen mehr an. Mit dem weißen Bart, der ovalen Brille und dem verschmitzten Lächeln ähnelt er eher einem netten Märchenonkel.

Trotzdem wittern Fans der legendären schwedischen Band momentan mehr denn je ein Abba-Comeback. Dass Andersson, der am Freitag (16. Dezember) 70 Jahre alt wird, noch einmal mit seinen ehemaligen Bandkollegen auf der Bühne für die Anhänger singen könnte, streiten er und der Rest des Quartetts nämlich nicht mehr so beharrlich ab wie einst.

Im Januar sagt Andersson der Boulevardzeitung «Expressen» zwar noch: «Ich habe eine Menge anderer Sachen zu tun, die ich lustiger finde.» Seitdem hat er sich aber schon mehrfach gemeinsam mit dem Rest von Abba - Björn Ulvaeus, Anni-Frid «Frida» Lyngstad und Agnetha Fältskog - in der Öffentlichkeit gezeigt. Innig umarmten sich die Vier auf der Bühne, als Andersson und Ulvaeus im Juni 50 Jahre Zusammenarbeit feierten.

Zuletzt kündigten sie sogar ein neues gemeinsames Projekt an: eine digitale «Zeitmaschine», «die die Essenz dessen festhält, was wir waren. Und sind», sagt Andersson. Jüngeren Menschen soll sie im kommenden Jahr die Faszination Abba nahebringen, treue Fans auf einen Nostalgie-Trip schicken.

Das geheimnisvolle Vorhaben dürfte frisches Geld in die prallgefüllten Kassen der Abba-Stars spülen. Andersson ist ein findiger Geschäftsmann. Nach dem Ende von Abba in den 80er Jahren, das auf das Aus von Anderssons dreijähriger Ehe mit Lyngstad folgt, gründet er die Plattenfirma Mono Music. Gemeinsam mit Ulvaeus komponiert und produziert er Musicals - und gehört mit seinen zahlreichen Projekten und Beteiligungen noch heute zu den Superreichen Schwedens. 2014 verdiente er nach Medienberichten 33,3 Millionen schwedische Kronen (rund 3,4 Mio Euro).

Längst im Rentenalter, denkt Andersson auch anderswo nicht daran, auf das Gaspedal zu drücken. Weil er kurz vor seinem Geburtstag im vergangenen Jahr mit seinem Auto 129 Kilometer pro Stunde fährt, wo nur 100 erlaubt sind, verliert er nach Medienberichten seinen Führerschein für zwei Monate. Demnach ist es das vierte Mal innerhalb von zwei Jahren, dass er zu schnell unterwegs ist.

Wie der Ex-Popstar seinen 70. Geburtstag verbringt, war der Mono-Music-Direktorin Görel Hanser nicht zu entlocken. «Benny Andersson gibt im Zusammenhang mit seinem bevorstehenden Geburtstag keine Interviews», schreibt sie in einer E-Mail an die Deutsche Presse-Agentur. Möglicherweise lässt Andersson es mit seiner Frau, der Fernsehmoderatorin Mona Nörklit, und seinen erwachsenen Kindern ruhig angehen. Vielleicht singen ihm die übrigen Abba-Stars Björn, Anni-Frid und Agnetha zum runden Geburtstag ja auch ein Ständchen. Aber auch das will Hanser nicht verraten.