Model Emily Ratajkowski posiert mal wieder splitterfasernackt

Wenn ein Model kein Problem mit Nacktheit hat dann wohl Emily Ratajkowski. Regelmäßig erfreut die 25-Jährige ihre Fans auf diversen Social-Media-Kanälen mit freizügigen Fotos von sich. Erst vor gut einer Woche räkelte sich Ratajkowski beispielsweise auf einem Oben-Ohne-Bild im Bett. Ein Schnappschuss, der der international gefragten Schönheit mehr als 800.000 Likes einbrachte.

Nun tauchte ein neues Foto auf, das die Gelegenheitsschauspielerin völlig hüllenlos auf der Schwelle zu einem Balkon zeigt. Gegen das Sonnenlicht fotografiert präsentiert Ratajkowski darauf ihre Rückansicht. Ihren Po streckt sie der Kamera entgegen, die Arme hat sie vor der Brust verschränkt.

Ratajkowskis Freundin postete Bild auf Instagram

Selbst gepostet hat das erfolgreiche Model das Nacktbild jedoch nicht. Zu verdanken haben es ihre Fans stattdessen Freundin Lara Pia Arrobio, die das Foto auf ihrem eigenen Instagram-Account hochlud. Da die Designerin es zudem mit dem Hashtag "#ppandemeatpasta2015" versah, spekulieren die Nutzer, ob es sich möglicherweise um eine ältere Aufnahme Ratajkowski handelt.

Dies tut der Freude über die aufreizende Aufnahme jedoch keinen Abbruch. In der Kommentarspalte zeigen sich die Fans jedenfalls begeistert. "Das ist Perfektion!!! Es geht nicht besser als so", kommentiert ein Follower. "Sie sieht von hinten genauso atemberaubend aus wie von vorn", schreibt ein anderer.

Model derzeit für Dreharbeiten in Italien

Ratajkowski selbst steht derzeit in Italien für Dreharbeiten für den Thriller "Welcome Home" vor der Kamera. In dem Film spielt die 25-Jährige unter anderem an der Seite von "Breaking Bad"-Star Aaron Paul, mit dem sie ein Paar mimt, das in einem Ferienhaus in der Toskana versucht, seine Beziehung zu retten - wäre da nicht der düstere Vermieter, der ihnen das Leben zur Hölle macht.