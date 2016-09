Model Gigi Hadid ist verrückt nach Sonnenbrillen

Das Model Gigi Hadid (21) hat eine Vorliebe für Sonnenbrillen. «Ich bin so verrückt nach Sonnenbrillen, davon habe ich die allergrößte Sammlung in meinem Kleiderschrank», sagte das Model in New York bei einer Pressekonferenz anlässlich der New Yorker Fashion Week.

«Ich liebe Sonnenbrillen einfach.» Sie seien auch ihre Lieblingsstücke in ihrer ersten eigenen Modekollektion, die sie gemeinsam mit dem Star-Designer Tommy Hilfiger (65) entworfen hat. «Beim Entwerfen von jedem Stück habe ich an jemand anderen gedacht. Nicht nur an meine Freunde, sondern auch daran, was den Fans gefallen würde.» Sie könne sich «möglicherweise» vorstellen, eines Tages im Hauptjob Mode zu entwerfen.

Designer Hilfiger lobte seine neue Kollegin. «Sie war von Anfang an extrem involviert, hat die Knöpfe, die Stoffe und die Farben ausgesucht und eng mit dem Designteam zusammengearbeitet. Ich glaube, dass noch nie ein Designer so eng mit einem Model zusammengearbeitet und ihr wirklich ein so ernsthaftes Mitspracherecht gegeben hat.»