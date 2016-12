Moderatorin von Zeitung beleidigt, weil sie Unterhosen trägt

"TV-Moderatorin Sam Armytage traut sich mit Oma-Unterhosen auf die Straße": So ähnlich lautete die Schlagzeile der australischen Version der "Daily Mail" am Sonntag. Aufhänger für die Geschichte waren Paparazzi-Fotos von Sam Armytage, die das Frühstücksfernsehen eines australischen Privatsenders moderiert, auf denen sie im Sommerkleid ihre Einkäufe in einer Drogerie erledigt.



Einmal abgesehen davon, dass es wohl niemanden etwas angeht, was für Unterwäsche die Australierin trägt, erwartet man bei der Überschrift dann doch mehr, als wirklich zu erkennen ist. Man rechnet mit etwas nahezu Gigantischem, das sich da unter dem Kleid der 40-Jährigen abzeichnet. Mindestens eine dieser Super-Bauchweg-Hosen, die von den Rippen bis zur Mitte der Oberschenkel reichen.

Doch, nein, davon ist nichts zu sehen. Stattdessen trägt Sam Armytage eine ganz normale Unterhose. Und sorgt so für Aufregung – doch ganz anders, als von der australischen Boulevardzeitung beabsichtigt. Denn anstatt sich über die Tatsache zu echauffieren, dass eine Frau Unterwäsche trägt, die aus mehr als ein paar Bändern besteht, regte sich innerhalb kurzer Zeit Widerstand gegen den Artikel an sich – ein paar Schimpfwörter ließen sich da leider nicht vermeiden.

Jesus FUCK. @DailyMailAU, is it really a fucking news story that Sam Armytage went to the shops wearing full brief underwear? GET A JOB. — Clementine Ford (@clementine_ford) 11. Dezember 2016