Muriel Baumeister: Führerschein weg nach Suff-Fahrt

Der Unfall ist schon eine Weile her: Am 27. Oktober 2016 knallte Schauspielerin Muriel Baumeister mit ihrem Auto in Berlin-Charlottenburg in eine Leitplanke. Dabei erwischte sie auch ein Fahrrad, das auf dem Gehweg stand. Zwar hielt sich der dabei entstandene Schaden mit 580 Euro im Rahmen. Was für die Schauspielerin zum Problem wurde: Bei ihr wurde ein Blutalkoholwert von 1,45 Promille festgestellt. Zudem soll sich bei der Suff-Fahrt laut "Bild"-Zeitung ihre elfjährige Tochter Frida im Wagen befunden haben.



Dafür kassierte sie am 21. Februar 2017 einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs. Baumeister legte zunächst dagegen Einspruch ein. Deshalb kam es am Dienstag zum Prozess. Dort zog ihr Anwalt den Einspruch allerdings wieder zurück. Baumeister gab vor Gericht zu: "Ich wusste, dass ich in meinem Zustand nicht mehr fahren durfte."



Damit ist der Strafbefehl rechtskräftig: Neun Monate lang muss Baumeister auf ihren Führerschein verzichten. Dazu wird eine Geldstrafe von 1600 Euro (40 Tagessätze à 40 Euro) fällig.



Muriel Baumeister hat drei Kinder

Geboren wurde Muriel Baumeister 1972 in Salzburg, sie stammt aus einer Schauspielerfamilie. Schon als Kind stand Muriel vor der Fernsehkamera. Ihre erste größere Rolle war die Bea Donner in der Familienserie "Ein Haus in der Toscana", die zwischen 1990 und 19994 lief. 1994 erhielt sie die Goldene Kamera als beste Nachwuchsdarstellerin für ihr Spiel in dem Fernsehfilm "Schuld war nur der Bossa Nova".



Große Beliebtheit erlangte Baumeister mit der ZDF-Serie "Der Landarzt", in der sie 1992-1993 mitwirkte. Eine Hauptrolle spielte sie in der TV-Serie "Bis in die Spitzen", daneben hatte Gastauftritte in zahllosen TV-Serien, darunter "Derrick", "Tatort", "Polizeiruf 110" und "Das Traumschiff". Muriel Baumeister hat insgesamt drei Kinder von drei verschiedenen Männern. Sie lebt in Hamburg und Berlin.