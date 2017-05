Muriel Baumeister: Vom deutschen TV-Star zur Alkoholsünderin

Seit fast 30 Jahren steht Schauspielerin Muriel Baumeister vor der Kamera: Bereits als Schülerin war die gebürtige Salzburgerin in der ARD-Serie "Ein Haus in der Toscana" zu sehen. Nach ihrem Abitur begann Baumeister zunächst ein Studium der Sozialpädagogik, das sie jedoch vorzeitig abbrach, um sich ganz auf die Schauspielerei zu konzentrieren. In den Neunzigern wurde sie als neue Romy Schneider und die Entdeckung des Fernsehens gefeiert. 1993 erhielt Muriel Baumeister die "Goldene Kamera" als beste Nachwuchsschauspielerin und drehte danach mit den ganz Großen des deutschen Films wie Götz George, Mario Adorf oder Barbara Rudnik.

Muriel Baumeister war auf Liebesschnulzen abonniert



In den Neunzigern und Nullerjahren war Muriel Baumeister aus dem Deutschen Fernsehen nicht wegzudenken: Ob "Traumschiff" oder "Landarzt", "Tatort" oder "Polizeiruf", Liebesschnulze oder Großstadtkrimi - die gebürtige Österreicherin spielte meistens mit. Auch in der Verfilmung eines Rosamunde-Pilcher-Romans wirkte Muriel Baumeister mit: 1994 spielte sie eine Hauptrolle in dem Streifen "Wilder Thymian". Herzschmerz und romantischer Kitsch vom Feinsten, doch für Muriel Baumeister auch eine Schublade: Viele Jahre war auf die niedliche, gutbürgerliche Tochter abonniert. Eine Rolle, die sie zunehmend unzufriedener machte.

Baumeister versuchte, sich ein neues Image zu verpassen. Sie wollte nicht mehr nur die hübsche Jung-Schauspielerin sein mit Kulleraugen, Stupsnase und Filmen die, alle ähnlich klingen wie "Die Frau, die einen Mörder liebte", "Der Mann, den sie nicht lieben durfte" oder "Ich liebe den Mann meiner Tochter". Ende der Neunziger färbte sie ihr Haar wasserstoffblond und wählte andere Rollen. An der Seite von Ben Becker gab Muriel Baumeister 1996 in dem Kinofilm "Alles nur Tarnung" eine Gangsterbraut mit Silberzahn, ein Jahr später übernahm sie in Til Schweigers Roadmovie "Knockin' on Heaven's Door" eine Nebenrolle.

Als 23-Jährige kämpfte Baumeister um ihr Leben

Parallel zu ihrer Karriere sorgte Muriel Baumeister immer wieder mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen. Als 21-Jährige heiratete sie ihren Schauspiel-Kollegen Rainer Strecker. Aus der Ehe stammt ihr Sohn Linus, der 1993 geboren wurde. Nach fünf gemeinsamen Jahren ließen sich Baumeister und Strecker 1998 scheiden. In diese Zeit fiel auch eine schwere Erkrankung der Schauspielerin: Im Alter von 23 Jahren erlitt Baumeister eine lebensgefährlichen Gehirnentzündung. Wochenlang kämpften die Ärzte um ihr Leben.

Von 2003 bis 2006 war Baumeister mit ihrem Kollegen Pierre Besson liiert. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter. Doch nur ein halbes Jahr nach der Geburt zerbrach die Beziehung. Zunächst behauptete die Schauspielerin, sie habe sich neu verliebt. Erst ein Jahr nach dem Liebes-Aus offenbarte Baumeister der Zeitschrift "Bunte", dass Besson sie verlassen und die Trennung sie völlig aus der Bahn geworfen habe.

Muriel Baumeister hat drei Kinder von drei Männern

Ende Dezember 2014 wurde Muriel Baumeister zum dritten Mal Mutter. Der Vater ihrer Tochter Ava Pipina ist ihr Lebensgefährte, den sie im Jahr 2010 bei Dreharbeiten kennenlernte, aber aus der Öffentlichkeit heraushalten will.

In den vergangenen Jahren war Muriel Baumeister nur noch selten im Fernsehen zu sehen. 2015 spielte sie in der Sat.1-Serie "Frauenherzen" eine alleinerziehende Mutter, allerdings wurde die Reihe wegen schlechter Quoten wieder abgesetzt. 2016 übernahm sie eine Nebenrolle in der ZDF-Serie "Die Bergretter", in diesem Jahr wirkte sie in der österreichischen Krimiserie "SOKO Donau" mit. "Ich mache mir schon Sorgen. Die Zeiten, wo man mal 50 Angebote ablehnen konnte, sind längst vorbei", sagte Baumeister 2013 in einem Interview mit der "Welt am Sonntag".



Muriel Baumeister beklagt schlechte Bezahlung

Zugleich beklagte sie die schlechte Bezahlung vieler Schauspieler. "Nur ein paar sehr bekannte Namen kassieren die Top-Gagen, und alle anderen spüren das. Wer das Gegenteil behauptet, der lügt. Manche Kollegen meinen, das sei Nestbeschmutzung. Ich könnte natürlich so tun, als würde ich nichts von der Krise merken. Aber das bringt niemanden weiter; ich würde mir wünschen, dass mehr offen darüber sprechen. Alle denken, Schauspieler liegen pausenlos auf Mallorca am Strand. Dabei bekommen wir nicht einmal Arbeitslosengeld, sondern müssen Hartz IV beantragen."



Nach ihrer Verurteilung wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehr muss Baumeister nun 1600 Euro Strafe zahlen und ihren Führerschein für neun Monate abgeben.