Die Lust am Schlager, der nicht zuletzt dank Helene Fischer einen ordentlichen Schub bekommen hat, ist weiterhin ungebrochen. In dieser Welt fühlt sich auch Maite Kelly wohl, die nicht nur Songs für Roland Kaiser schreibt, sondern auch selbst die Hitparaden stürmt.

Mit ihrem aktuellen Album «Sieben Leben für dich» landete die Sängerin, die heute 37 Jahre alt wird, auf Anhieb auf Platz acht der deutschen Charts. Dieses Erfolgsgefühl kennt sie gut aus der Zeit, als sie mit der Kelly Family - langhaarig, barfuß, Jesuslatschen - Mitte der 90er Jahre die ganz großen Hallen füllte und gigantische Erfolge feierte. «Wir waren Künstler und hatten ein Hippie-Leben», erinnerte sich die Sängerin einmal im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

Maite Kelly wuchs als elftes von zwölf Geschwistern der irisch-amerikanischen Familienband auf. Nach deren Auflösung 2008 startete sie eine Solo-Karriere als Sängerin und Musicaldarstellerin. Und als sie 2011 die RTL-Tanzshow «Let's Dance» gewann, konnte sie viele, viele Sympathiepunkte gewinnen.

«Es ist wundervoll, als Maite Kelly und nicht mehr als Mitglied der Kelly Family wahrgenommen zu werden. Seit ' Let's Dance' zollen mir sogar junge Kerle Respekt. Damals hätten diese Jungs mich nicht mal mit dem Allerwertesten angesehen», sagte sie der Zeitschrift «in - Das Star & Style Magazin». Dennoch sei sie auch stolz auf diese Zeit: «Ich schäme mich nicht für den Kitsch, den wir produziert haben - und die Kelly Family war schlimmer Kitsch.»

Große Erfolge feierte sie auch mit dem Musical «Die schwarzen Brüder» (2014). Das Stück handelt von versklavten Kaminfegerjungen im 19. Jahrhundert, Maite Kelly spielt darin die hartherzige Frau eines Kaminfegermeisters. «Es macht handwerklich sehr viel Spaß, ein Ekel zu spielen», meinte sie über ihre Rolle. Von sich selbst sagt Maite Kelly: «Ich bin zwar eine Frohnatur, aber nicht oberflächlich. Mein Leben hatte auch seine dunklen Seiten und Tage.»

Vor allem verfügt Maite Kelly über eine unbändige Energie, die sie in verschiedene Projekte steckt: Da taucht sie als Schauspielerin in der TV-Serie «In aller Freundschaft» auf, schreibt zusammen mit Britta Sabbag und Joëlle Tourlonias Kinderbücher («Die kleine Hummel Bommel») und entwirft erfolgreich Plus Size Mode. Ihr Faible für Fashion liegt bei ihr vielleicht in der Kindheit begründet: «Als kleines Mädchen hatte ich nur wenig Auswahl an Sachen, vielleicht macht es mir deshalb so viel Spaß, mit Mode zu experimentieren», sagte sie der Frauenzeitschrift «Brigitte».

Ihr Leben aber hätte sich Maite Kelly auch anders vorstellen können - zum Beispiel als Nonne im Kloster: «Ich wollte immer ein extremes Leben, und es gibt tolle Nonnen, die sich weltweit für die Nächstenliebe einsetzen. Ich wusste, wenn Gott mir keinen Mann schickt, dann werde ich Nonne», sagte sie in einem Interview mit der Zeitschrift «Bild der Frau».

Und es wurde ihr ein Mann geschickt: Seit 2005 ist Maite Kelly mit dem Model Florent Raimond verheiratet. Für den Franzosen war es damals Liebe auf dem ersten Blick: «Seine Augen machten 'boing boing', und ich hab' gesehen, dass es in diesem Augenblick passiert ist, wie in einem Cartoon», erzählte sie dem hessischen Radiosender FFH. «Ich dachte, entweder hat er Drogen genommen oder hinter mir steht Claudia Schiffer. So was habe ich noch nie gesehen.» Die beiden haben inzwischen drei gemeinsame Töchter.