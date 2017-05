Annett Louisan zeigt ihren Babybauch

Vier Monate ist es her, da verkündete Annett Louisan auf Facebook ihre Schwangerschaft. "Für mich wird 2017 ein ganz besonders Jahr", schrieb die Sängerin, die in letzter Zeit vor allem in der Vox-Sendung "Sing meinen Song" zu sehen war.

Seitdem hat sich in Sachen Bauchumfang einiges getan. Bisher gut verhüllt unter weiten Kleidern, zeigt sie ihren runden Babybauch nun das erste Mal auf Instagram - und verzichtet dafür sogar auf Make-Up.

Unterm Apfelbaum. Ein Beitrag geteilt von Annett Louisan (@annettlouisan_official) am 13. Mai 2017 um 9:45 Uhr

"Dieses Bild strahlt so viel Zuversicht und Frieden aus. Wundervoll. Alles Gute und genieße die restliche Kugelzeit. Bald dürft ihr euch kennenlernen" schreibt ein Follower auf Facebook, unter ihrem Instagram-Post wird auch schon über den Fortschritt der Schwangerschaft spekuliert: "Sieht so aus, als ob der kleine Passagier so langsam am Ziel der Reise angekommen ist."

Annett Louisan wünscht sich schon länger ein Kind

Seit drei Jahren ist Annett Louisan mit dem 48-jährigen Musikproduzenten Marcus Brosch verheiratet. „Ein Kind wäre das Einzige in meinem Leben, das die Musik vom ersten Platz verdrängt.“, sagte sie wenige Wochen nach der Trauung.



Es sieht so aus, als würde sich dieser Wunsch nun erfüllen. Ihre Live-Tournee beendete die Sängerin im April, jetzt wird sie sich ganz auf ihre Schwangerschaft konzentrieren. Wann das Baby erwartet wird, verriet die Pop-Elfe bisher nicht. Allzu lange scheint es aber nicht mehr zu dauern, dafür zumindest spricht das Foto.