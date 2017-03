Rückkehr ins TV: Naddel wird Hotel-Testerin

Bei Naddel läuft's - und zwar ausnahmsweise richtig gut: Anfang Februar feierte sie in einer Koch-Sendung des Shoppingsenders " Sonnenklar.Tv" ihre Rückkehr ins TV - jetzt hat sie sogar ein längerfristiges Engagement an Land gezogen. Wie der Münchener Reiseshoppingsender bekannt gab, werde man mit Naddel langfristig zusammenarbeiten. "Die bekannte Moderatorin wird als Reise-Talkerin unterwegs sein und live aus Urlaubsorten berichten. Nach der gelungenen Generalprobe im Februar haben wir beschlossen, weitere gemeinsame Projekte anzugehen", heißt es in einer Pressemitteilung.



Naddel hat wieder einen Job - und sahnt Gratis-Urlaube ab

Die Misserfolge des vergangenen Jahres - Privatinsolvenz, Obdachlosigkeit und Hartz IV - kann Naddel offenbar wirklich hinter sich lassen - und sahnt ganz nebenbei noch ein paar Gratis-Urlaube ab. Ob die frisch ernannte Hotel-Testerin ein eigenes Format bekommen oder sich als Teil einer Sendung durch All-Inclusive-Buffets und Strandliegen testen wird, ist noch nicht bekannt. Als erstes wird Naddel ein Hotel im ägyptischen El Gouna unter die Lupe nehmen und "den Trend-Urlaubsort am Roten Meer für die Zuschauer persönlich testen und dann live von ihren Erlebnisse berichten."

"Sonnenklar.Tv"-Chef schwärmt von Naddel: "Wir werden eine neue Nadja erleben"

Dass sie in einer Live-Sendung bestehen kann, hat Naddel dem Sender bereits vor vier Wochen bewiesen. Aber ist es nicht dennoch ein Risiko, die für ihre Skandalauftritte bekannte Hamburgerin regelmäßig live im TV auftreten zu lassen? "Wir sind davon überzeugt, dass Nadja ab del Farrag unsere Hotels und Zielgebiete lieben und von ihren Erlebnisse im Urlaub bestens live vor der Kamera berichten und erzählen wird. Wir werden eine neue Nadja erleben", sagte "Sonnenklar.Tv"-Chef Lambeck heute dem stern.

Erfahrung mit der Arbeit als Moderatorin hat Naddel bereits - von 1999 bis 2000 präsentierte sie das einstige Erotikformat "Peep!" - und auch mit Hotels kennt sich die 51-Jährige aus. Da sie sich aufgrund ihrer Privatinsolvenz keine eigene Wohnung leisten kann, lebt Naddel seit rund einem halben Jahr dauerhaft in der Hamburger Nobel-Absteige "Aussen Alster Hotel" - gesponsert von Hotelier Burkhardt Stoelck. Für 2017 hat Naddel sich nach eigenen Angaben vorgenommen, endlich wieder genug Geld zu verdienen, um in eine eigene Wohnung ziehen zu können. Mit dem Engagement bei "Sonnenklar.Tv" könnte sich dieser Wunsch tatsächlich erfüllen.