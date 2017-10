Cathy Lugner nimmt an Nackt-Kuppelshow teil

Zweimal ließ sie bereits für das Männermagazin "Playboy" die Hüllen fallen, nun zeigt sich Cathy Lugner nackt im Fernsehen. Die Ex-Frau des österreichischen Bauunternehmers Richard Lugner wird an der zweiten Staffel der RTL2-Show "Naked Attraction" teilnehmen. Das bestätigte der Sender auf seiner Homepage. Wann die neuen Folgen des Formats ausgestrahlt werden sollen, ist noch nicht bekannt. Aktuell können sich Interessenten noch bewerben.

Die erste Staffel von " Naked Attraction" lief im Mai und bescherte dem Sender RTL2 überdurchschnittlich hohe Quoten. In der Show soll ein Single aus sechs Kandidaten den potenziellen Traumpartner finden. Allerdings treten alle Teilnehmer nackt vor die Kameras. Die Kandidaten stehen in farbigen Boxen, nach und nach werden einzelne Körperteile enthüllt, erst ganz zum Schluss kommt das Gesicht. Die Idee zu dem Format stammt ursprünglich aus Großbritannien. Dort lief in diesem Jahr bereits die zweite Staffel.



"Mit den Alten bin ich durch, ich suche jetzt mal nen Jungen"

Über ihre Teilnahme an der Nacktshow sagte Cathy Lugner der "Bild"-Zeitung: "Natürlich habe ich länger darüber nachgedacht. Auf der anderen Seite ist Nacktheit doch das Natürlichste der Welt. So hat uns der Herrgott nun mal geschaffen." Wie der neue Mann an ihrer Seite aussehen soll, davon hat die 27-Jährige auch genaue Vorstellungen: "Mit den Alten bin ich durch, ich suche jetzt mal nen Jungen. Am liebsten athletisch und auf jeden Fall mit Haaren. Glatze? No way."

Cathy Lugner wurde im November vergangenen Jahres nach zwei Jahren Ehe von dem 57 Jahre älteren Richard Lugner geschieden. Für ihn war es bereits die fünfte, für sie die erste Ehe. Zuvor hatte die gelernte Krankenschwester an der vierten Staffel "Promi Big Brother" teilgenommen und dort den zweiten Platz belegt.