Küssen und Nasebohren - so feiert Tom Bradys Familie Papas Sieg

Es war eine unglaubliche Aufholjagd: Die New England Patriots lagen gegen die Atlanta Falcons scheinbar hoffnungslos mit 28:3 zurück. Doch das Team von Quarterback Tom Bradey gab nicht auf. Die Patriots schafften kurz vor Ende der Spielzeit den Ausgleich. Damit kam es zur ersten Verlängerung in der Geschichte eines Super-Bowl-Endspiels überhaupt. Am Ende gewannen die Patriots mit 34:28.



Für Tom Brady ein Grund zu feiern. Der zweifache Vater und Ehemann von Gisele Bündchen drehte zur Feier des Tages eine Ehrenrunde mit seiner Familie im Stadion. Von Gisele gab's ein Küsschen, Sohn Benjamin jubelte. Nur Tochter Vivian schien mit anderen Dingen beschäftigt zu sein.