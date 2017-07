"True-Blood"-Star stirbt mit 39 Jahren

US-Filmstar Nelsan Ellis, bekannt durch seine Rolle in der Vampir-Serie "True Blood", ist mit nur 39 Jahren gestorben. Seine Managerin sagte am Samstag dem Fernsehsender CNN, Ellis sei an Komplikationen infolge eines Herzfehlers gestorben. Ellis spielte in der Vampirserie "True Blood" einen schwulen Koch und wurde von den Zuschauern zu der beliebtesten Figur der Serie gewählt.



"Wir und alle seine Fans werden Nelsan sehr vermissen", erklärte der Fernsehsender HBO. Der Kanal strahlte "True Blood" von 2008 bis 2014 aus. Ellis, der seine Ausbildung an der renommierten New Yorker Julliard School absolvierte, spielte unter anderem auch in dem Oscar-prämierten Film "The Help" von 2011 mit.