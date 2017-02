Heimliche Verlobung mit Lenny Kravitz

Sie sei vor ihrer Ehe mit Keith Urban schon einmal verlobt gewesen, hatte Nicole Kidman kurz nach ihrer Hochzeit mit dem Country-Sänger in einem Interview verraten. Mit wem sie den Bund der Ehe eigentlich hatte eingehen wollen, behielt die Schauspielerin damals jedoch noch für sich. Heute ist sie redseliger geworden: In einem neuen Interview mit dem Online-Magazin "The Edit", enthüllte die 49-Jährige jetzt, mit welchem Superstar sie Anfang der 2000er verlobt war.

Nicole Kidman drehte mit Tochter von Lenny Kravitz

Anlass für das Interview war eine neue Rolle Kidmans in der TV-Serie "Big Little Lies". In der amerikanischen Serie, in der es um drei Mütter geht, die in einen Mord verwickelt werden, spielt auch Zoë Kravitz, die Tochter des Rockmusikers Lenny Kravitz, mit. Darauf angesprochen, wie Kidman die Zusammenarbeit mit der 28-Jährigen gefallen habe, sagte die Australierin: "Ich kannte Zoë bereits, weil ich mit ihrem Vater verlobt war. Sie ist Familie."



Bisher war nur bekannt gewesen, dass die Oscar-Preisträgerin kurz nach ihrer ersten Scheidung von Schauspieler Tom Cruise 2001 eine kurze Affäre mit Lenny Kravitz gehabt hatte - von einer Verlobung war damals nicht die Rede gewesen.

Kidman: "Ich liebe Lenny, er ist ein toller Kerl"

Offenbar muss der Flirt zwischen den beiden Superstars dennoch ernster gewesen sein. Warum Kidman und Kravitz am Ende doch getrennte Wege gingen, hatte Kidman bereits kurz nach der Trennung 2004 gegenüber der Zeitschrift "Vanity Fair" verraten: "Die Beziehung war nicht richtig. Ich war nicht bereit. Wir waren nicht bereit."



Bis heute haben Kidman und Kravitz freundschaftlichen Kontakt: "Ich liebe Lenny, er ist ein toller Kerl", schwärmte Kidman im Interview mit "The Edit". Gemeinsam sah man das Ex-Paar zuletzt bei den "Country Music Awards" 2013. Mit im Schlepptau: Der aktuelle Kidman-Ehemann Keith Urban, der seit 2006 mit der Schauspielerin verheiratet ist. Dass der Ex-Verlobte seiner Frau mit ihnen den Abend verbrachte, schien Urban dabei nicht zu stören - schließlich hat Nicole Kidman ihn im Gegensatz zu Kravitz wirklich geheiratet.