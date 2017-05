Ein Hauch Schulmädchen-Report: Nina Bott im "Playboy"

Für Nina Bott ist es bereits das dritte Shooting für das Männermagazin. Bei ihrem ersten "Playboy"-Cover im Februar 2002 war die Hamburgerin Mitte 20. Zehn Jahre später, im Februar 2012, ließ Bott erneut die Hüllen fallen. Im Interview mit der Zeitschrift bekannte die Schauspielerin damals, dass sie sich nach der Geburt ihres Sohnes die Brüste operieren und Silikonkissen einsetzen ließ. "Ich finde es albern, wenn man so tut, als wäre alles von Natur aus perfekt. Natürlich sitzen falsche Brüste besser als echte, da machen wir uns doch nichts vor!"



Nina Bott wurde als GZSZ-Darstellerin bekannt

Nina Bott wurde am 1. Januar 1978 in Hamburg geboren und strebte zunächst eine sportliche Laufbahn an, bevor sie ins Schauspielfach wechselte. 1995 gewann sie die Jugendmeisterschaft im Windsurfen, zwei Jahre später gab sie ihr Debüt in der RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Bis 2005 spielte Bott (hier an der Seite von Oliver Petszokat) die Rolle der Cora Hinze. Es folgten weitere Rollen in Daily Soaps wie "Alles was zählt" (2008 bis 2010) und "Verbotene Liebe" (2011 bis 2012).

2007 nahm Nina Bott an der von Katarina Witt moderierten Eiskunstlauf-Show "Stars auf Eis" teil. Richtig erfolgreich war die Schauspielerin auf Kufen allerdings nicht: Bott belegte in dem ProSieben-Format den neunten Platz.

Deutlich mehr Talent bewies Nina Bott auf der Tanzfläche: 2010 nahm sie an der dritten Staffel von "Let's Dance" teil und schaffte es mit Tanzpartner Roberto Albanese auf Platz drei. Nur Sylvie Meis und Sophia Thomalla waren damals besser.

Nina Bott bloggt über ihren Alltag als Mutter

Seit Oktober vergangenen Jahres berichtet Nina Bott nun täglich, was andere Prominente so machen. Die Schauspielerin präsentiert im Wechsel mit Moderator Amiaz Habtu das Vox-Format "Prominent". Zudem war sie unter anderem neben Dana Schweiger und Ute Lemper in der Vox-Doku "6 Mütter" zu sehen, in der prominente Mütter über Spagat zwischen Kind und Karriere berichteten.

2012 trennte sich Nina Bott nach sieben Jahren Beziehung von Kameramann Florian König. Er ist der Vater ihres Sohnes Lennox, der 2003 zur Welt kam. Mit ihrem neuen Partner, Benjamin Baarz, hat die Schauspielerin die einjährige Tochter Luna. Gemeinsam haben sie ein Blog, in dem sie über ihr Familienleben schreiben.

Bott selbst hatte eine schwierige Kindheit. Ihre Mutter litt an Depressionen, Magersucht und Alkoholproblemen und starb 2005, am 27. Geburtstag ihrer Tochter. Nur sechs Jahre später verlor Bott auch ihren Vater, der an Lungenkrebs erkrankt war. Seit vergangenem Jahr engagiert sich die Schauspielerin für die Online-Plattform "selfapy", auf der sich Depressive Hilfe holen können.