Es kann losgehen: Die Bierzelte sind aufgebaut, der Countdown läuft.

München hat sich auf das Oktoberfest vorbereitet. Auch der mobile Zaun

steht, der in diesem Jahr aus Sicherheitsgründen erstmals das letzte

offene Stück um das Gelände schließen wird. Die Stadt München habe

alle Maßnahmen ergriffen, die erforderlich und angemessen seien,

sagte Wiesn-Chef Josef Schmid am Donnerstag beim traditionellen

Wiesn-Rundgang zu den Sorgen um mögliche Anschläge. Der Charakter des

Volksfestes werde sich dadurch aber nicht verändern.



Der mobile Zaun soll Kontrollen an den Zugängen ermöglichen. Denn

Besucher dürfen erstmals keine großen Taschen und Rucksäcke

mitbringen. Dafür gibt es extra Gepäckaufbewahrungsstellen.



Spektakuläre neue Fahrgeschäfte fehlen in diesem Jahr. Dafür bieten

immer mehr Wirte auch veganes Essen an. Wirte und Schausteller teilen

sich die Theresienwiese mit den Bauern, es gibt nur eine sogenannte

kleine Wiesn. Im Südteil des Festgeländes findet in der ersten

Wiesn-Woche das Zentral-Landwirtschaftsfest statt, bei dem sich die

Bauern mit Tieren, Handwerk und Brauchtum präsentieren.



Wichtiges Thema für den Erfolg des Festes ist auch das Wetter. Zwar

soll es am Samstag zum Anstich wechselhaft werden, in der nächsten

Woche hoffe er aber auf gutes Wetter, "damit es noch schöner wird als

im letzten Jahr", sagte Schmid. Die Wiesn startet am 17. September

und dauert bis zum 3. Oktober.