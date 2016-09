Promis geh'n ins Käferzelt, Australier ins Hofbräufestzelt und Bierhasser ins Weinzelt. Doch so einfach ist die Wahl des richtigen Festzelts nicht immer. 14 große Festzelte buhlen um die Wiesn-Besucher - vom Armbrustschützenfestzelt bis zum Winzerer Fähndl.



Die Wiesn startet am Samstag

Vom 17. September bis zum 3. Oktober heißt es in München wieder "O'zapft is". Mehr als sechs Millionen Besucher werden zum Oktoberfest 2016 erwartet. Der große stern-Festzelte-Vergleich erklärt die Besonderheiten der einzelnen Zelte und sagt, wer wo richtig aufgehoben ist.

So finden Sie das passende Oktoberfest-Zelt

In mehrerer Kategorien verraten wir Ihnen die einzelnen Festzelte: Wer feiert wo? Was kostet die Maß? Welches Essen gibt es? Welche Besonderheiten sind zu beachten? Ist das Zelt eher gemütlich oder auf Party ausgelegt? Gehen überwiegend junge Wiesnbesucher oder die älteren dorthin? So finden Sie schnell das Festzelt, das am besten zu Ihnen passt.