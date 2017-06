Feinfühlig statt fies: Warum Oliver Pocher als Papa plötzlich Sympathien sammelt

Normalerweise ist Comedian Oliver Pocher derjenige, der austeilt, der andere durch den Kakao zieht und beleidigt. So kennt man den 39-Jährigen aus seinen Shows und von Auftritten in der Öffentlichkeit. Doch in der ProSieben-Sendung "Global Gladiators" offenbarte Pocher nun eine ungewohnt ernste Seite. Er sprach über die Trennung von seiner Frau Alessandra Meyer-Wölden und die drei gemeinsamen Kinder, die mit der 34-Jährigen in Miami leben.

Dass seine Tochter und die beiden Zwillingssöhne in den USA aufwachsen, missfällt Pocher. "Ich möchte, dass sie fest irgendwo sind und ich finde Amerika von den Bedingungen her zum Aufwachsen nicht perfekt. Ich möchte, dass sie genauso oft auch bei mir sind und von mir Normalität lernen. Dann können sie selber entscheiden, was sie machen."

Nach der Trennung im Jahr 2013 sagte Alessandra Meyer-Wölden in einem Interview mit der Zeitschrift "Gala": "Ich selbst bin gewissermaßen ohne Vater aufgewachsen. Nicht zuletzt deshalb ist es für mich eine Herzensangelegenheit, dass meine Kinder sowohl mit mir als auch mit ihrem Vater groß werden." Damals lebte Meyer-Wölden in München, inzwischen hat sie ihren Wohnsitz in Florida, ist in zweiter Ehe verheiratet und erneut Mutter von Zwillingen. Dass sie von Amerika nach Deutschland zieht, scheint in nächster Zeit ausgeschlossen.

Oliver Pocher und seine Ex-Frau streiten ums Geld

Größter Streitpunkt zwischen Pocher und Meyer-Wölden sind offenbar finanzielle Fragen. "Die Schule kostet ja auch Geld. Wo ich gesagt habe: 'Du bist nach Amerika gegangen. Und ab einem gewissen Zeitpunkt musst du das mit bezahlen. Ich bezahle nicht alles.' Wir reden von alles", sagt Pocher. "Für die Kinder zahlen, für die Schule zahlen. Wenn ich rüber fliege, zahlen. Wenn die Kinder zu mir kommen, zahlen. Zahlen, zahlen, zahlen. Und sie bestimmt dann wann, wie, wo."



Auf die Nachfrage seiner "Global Gladiators"-Kollegin Nadine Angerer, ob es keine Regelung vom Gericht gebe, antwortet Pocher: "Klar gibt es die, aber da scheißt sie drauf." Laut Düsseldorfer Tabelle, die Unterhaltszahlungen regelt, müsste er 660 Euro pro Kind zahlen, sagt Pocher. Lilly Beckers ernst gemeinter Einwurf, dass sie von dieser Summe allenfalls ein Abendessen bezahlen könne, macht die anderen Kandidaten fassungslos.

Twitter-User finden Oliver Pocher plötzlich menschlich

Oliver Pocher hingegen bringt der ungewohnt offene Einblick in sein Privatleben viele Sympathien ein. "Man merkt schon, dass ihn das trifft. Er versucht das teilweise mit Witzen zu überspielen. Aber man merkt, dass er mit der Situation überhaupt nicht glücklich ist", sagt etwa sein "Global Gladiators"-Kollege Mario Galla. Auch zahlreiche Twitter-User äußeren sich positiv über den Comedian:

