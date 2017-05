Olivia Newton-John leidet erneut an Brustkrebs

Sängerin und Schauspielerin Olivia Newton-John ist erneut an Brustkrebs erkrankt. Die 68-Jährige litt seit Längerem an Rückenschmerzen und hatte deshalb bereits die Auftaktkonzerte ihrer laufenden Tournee verschoben. Während eines Arztbesuches stellte sich nun heraus, dass die Schmerzen auf Brustkrebs zurückzuführen sind, der Metastasen am Kreuzbein gestreut hat.



Olivia Newton-John unterzieht sich Strahlentherapie

Ihre für Juni geplanten Auftritte in den USA und in Kanada hat Newton-John abgesagt. Die gebürtige Britin wolle sich nun in ihrer Wahlheimat Melbourne einer Bestrahlungstherapie unterziehen, teilte ihr Management auf der offiziellen Facebook-Seite der Künstlerin mit. Newton-John sei zuversichtlich, dass sie "später im Jahr wieder zurück sein wird, besser denn je, um ihre Shows zu geben".

Die 68-Jährige erkrankte bereits vor 25 Jahren an Brustkrebs. Nach ihrem erfolgreichen Kampf gegen die Krankheit engagierte sich Newton-John für die Krebsforschung und Früherkennung. Die Klinik in Melbourne, in der sie sich nun selbst behandeln lässt, trägt ihren Namen: Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre. Die Mitarbeiter der Einrichtung veröffentlichten auf ihrer Internetseite einen offenen Brief an Olivia Newton-John, in dem sie der Sängerin eine rasche Genesung wünschen.

Die Britin wurde vor allem durch ihren Auftritt an der Seite von John Travolta im Musicalfilm "Grease" bekannt. Der Streifen lief 1978 in den Kinos. Doch schon Jahre, bevor sie in "Grease" mit Pferdeschwanz und Pettycoat Songs wie "You're The One That I Want" trällerte, war Newton-John ein Star und feierte in den USA als Folk-Sängerin Erfolge. Seit 2008 ist die Sängerin in zweiter Ehe mit dem Geschäftsmann John Easterling verheiratet. Aus ihrer ersten Ehe mit Schauspieler Matt Lattanzi hat Newton-John eine 31-jährige Tochter.