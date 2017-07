Vieles wird 50, einiges nicht ...

Nach ihrem Schulabschluss jobbte Pamela Anderson zunächst als Kellnerin, bevor sie 1989 bei einem Footballspiel entdeckt wurde und das erste Mal für den "Playboy" posierte. Als das Männermagazin das erste Mal anrief, sagte sie zunächst ab - "zu schüchtern". Dann fragte der "Playboy" erneut an, Anderson stritt sich gerade mit ihrem Ex-Verlobten und entschied sich spontan, das Angebot anzunehmen, auch ihre Eltern stimmten zu. Auf dem Cover ist sie 1989 mit Blazer, Krawatte und Strohhut zu sehen, ohne Unterwäsche. 13 weitere "Playboy"-Cover folgten; zuletzt im Januar 2016.

Auch mit 50 Jahren kann es Pamela Anderson in Dessous noch locker mit so manchem jungen Victoria's-Secret-Model aufnehmen. Das britische Label Coco de Mer verpflichtete Anderson im Februar als neues Werbegesicht. Unter dem Slogan "Eine Ikone in unseren Ikonen" präsentiert die Amerikanerin nun Strapse, Strings und sexy BHs. Die Schwarzweiß-Bilder der Kampagne schoss der britische Fotograf Rankin. "Es war ein Privileg, mit ihr zu arbeiten", sagte der 50-Jährige über die Zusammenarbeit mit Pamela Anderson.

Ihren ersten Mann Tommy Lee brachte sie hinter Gitter

Für viele Schlagzeilen sorgte ihr turbulentes Eheleben mit Musiker Tommy Lee, den sie im Februar 1995 heiratete. Angeblich hatten sich die beiden erst vier Tage zuvor kennengelernt und Andersons Mutter soll von der Trauung am Strand durch die Zeitschrift "People" erfahren haben. Drei Jahre nach der Hochzeit zeigte Anderson Lee wegen Körperverletzung an, weil er sie in den Unterleib getreten haben soll. Der Rocker musste vier Monate ins Gefängnis, die Ehe wurde 1998 geschieden. Aus der Ehe mit Tommy Lee gingen die Söhne Dylan und Brandon hervor. Die beiden machen mittlerweile dank ihrer berühmten Eltern als Model und Musiker Karriere.

Pamela Anderson heiratete Kid Rock im Bikini

Trotz der Ehe mit Tommy Lee verliebte sich Anderson erneut in einen Rocker: Im Juli 2006 heiratete sie den Musiker Kid Rock auf einer Jacht in Saint-Tropez. Die Braut trug weiß - allerdings in Form eines knappen Bikinis und der Bräutigam kam gleich ganz oben ohne, dafür aber mit dicker Zigarre. Vier Monate nach der feuchtfröhlichen Sause reichte Anderson die Scheidung ein.

Gleich zweimal war Pamela Anderson mit dem US-Schauspieler Rick Salomon verheiratet. Die erste Ehe wurde im März 2008 nach fünf Monaten annuliert, weil Salomon Anderson betrogen haben soll. Sechs Jahre später traten die beiden erneut vor den Traualtar. Doch auch diese Ehe hielt nur knapp ein Jahr und wurde im April 2015 geschieden.

Auf der Leinwand ist Pamela Anderson nur noch selten zu sehen. Dafür tingelt sie durch diverse TV-Shows wie "Dancing with the Stars" und Promi-"Big Brother". Am spannendsten bleibt für viele aber offenbar Andersons Liebesleben. Zuletzt wurden ihr Affären mit WikiLeaks-Gründer Julian Assange und Fußballprofi Adil Rami nachgesagt.