Ist das wirklich Pamela Anderson? Ihr Maskengesicht in Cannes

Als bei den Filmfestspielen in Cannes das französische Drama "120 battements par minute" Premiere feierte, mussten die Gäste auf dem roten Teppich schon zweimal hinschauen, wer die Frau in dem schwarzen Rüschenkleid ist. In einer Robe von Vivienne Westwood, die Haare streng zurück gegelt, an den Ohren riesige Klunker - so präsentierte sich Schauspielerin Pamela Anderson an der Croisette. Doch das Gesicht der 49-Jährigen wirkte seltsam straff, fast maskenhaft. Nun ist es so, dass sich Anderson im Laufe ihres Lebens schon zahlreicher Schönheitsoperationen unterzogen hat - doch ihr Gesicht wirkte noch nie so verzerrt wie jetzt.

Fullscreen





Bevor sie 1992 als Rettungsschwimmerin C.J. Parker in der Serie "Baywatch" berühmt wurde, posierte Pamela Anderson als "Playboy"-Model. 14 Mal zierte sie in den USA den Titel des Männermagazins - das erste Mal im Oktober 1989, zuletzt im Januar 2016.

Zudem ist Anderson seit Februar diesen Jahres das Werbegesicht des britischen Dessousherstellers Coco de Mer. Unter dem Slogan "Eine Ikone in unseren Ikonen" präsentiert die Amerikanerin nun Strapse, Strings und sexy BHs. Die Schwarzweiß-Bilder der Kampagne schoss der britische Fotograf Rankin. "Es war ein Privileg, mit ihr zu arbeiten", sagte der 50-Jährige über die Zusammenarbeit mit Pamela Anderson. Wie stark die Fotos nachträglich bearbeitet wurden, verriet Rankin selbstverständlich nicht.

Auch diese Promis sorgten mit ihrem veränderten Aussehen für Schlagzeilen:

Gwen Stefani

Courteney Cox

Uma Thurman

Renée Zellweger

Cher

Costa Cordalis

Melanie Griffith

Daniela Katzenberger

Nicole Kidman

Lil' Kim

Meg Ryan

Mickey Rourke

Donatella Versace

Fotos: Getty Images, DPA, Picture Alliance