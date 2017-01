Über eine halbe Million Menschen folgen Patrick Schwarzenegger bei Instagram. Der Sohn von Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger und Kennedy-Nichte Maria Shriver arbeitet als Model und Schauspieler und küsste bereits Promis wie Taylor Swift oder Miley Cyrus. Der 23-Jährige kennt sich aus mit dem Rampenlicht. Auf seinem Account postet er regelmäßig Schnappschüsse aus seinem Leben - und auf fast jedem ist er selbst zu sehen: strahlend, das Haar perfekt geschwungen, die Zähne weiß. Ganz anders hingegen sein kleiner Bruder Christopher.



Patrick Schwarzenegger will in die Fußstapfen seines Vaters treten

Der 19-Jährige macht sich nichts aus Hollywood-Standards und Bekanntheit, geht lieber Basketball gucken als in die Muckibude. Öffentlicher Instagram-Kanal? Fehlanzeige. "Wenn ich dich nicht kenne, versuche gar nicht erst, mir zu folgen", heißt es auf seinem privaten Account. Er hat nur 356 Abonnenten. Nach seinem Highschool-Abschluss studiert der Schwarzenegger-Spross an der renommierten Universität von Michigan. Und hat in seinem Promi-Bruder seinen größten Fan gefunden: Immer wieder zeigt sich Patrick Schwarzenegger mit seinem kleinen Bruder auf Instagram, er gratulierte ihm dort zum Beispiel zum Schulabschluss:

C-1 graduated yesterday. Off to Michigan. Congrats brother. @c1lotsoffun Ein von Patrick Schwarzenegger (@patrickschwarzenegger) gepostetes Foto am 4. Jun 2016 um 14:01 Uhr





Auch wenn die Brüder auf den ersten Blick nicht unterschiedlicher sein könnten - beide verbindet mehr als gedacht. Sie lieben es beispielsweise, zusammen zu Sport-Großveranstaltungen zu gehen. So besuchten Patrick und Christopher den Superbowl oder guckten sich gemeinsam ein Spiel der L.A.-Lakers an:

Chris Mihm. Never forget. #lakeshow Ein von Patrick Schwarzenegger (@patrickschwarzenegger) gepostetes Foto am 25. Dez 2015 um 21:33 Uhr





Und auch wenn Patrick Schwarzenegger hauptberuflich modelt - unter anderem für Ralph Lauren und Armani: Er hat seinen BWL-Abschluss bereits in der Tasche und kann sich erst einmal auf seine Karriere im Rampenlicht konzentrieren.

Zur Schwarzenegger-Familie gehören neben den Brüdern natürlich auch die beiden älteren Schwestern Katherine und Christina. Auch sie tauchen immer wieder auf den Instagram-Bildern von Schwarzenegger Junior auf. Nur einer fehlt übrigens immer: Halbruder Joseph. Der Sohn von Arnold Schwarzenegger und dessen Haushälterin kam im selben Jahr wie Christopher zur Welt - und zwar nur wenige Tage später.