Sie sind auf der Suche nach einem schwülstigen Poesiealbum-Spruch? Dann ist "janniundpeer.de" genau die richtige Website für Sie! Aber von vorne: Splitternackt am Strand in der Südsee soll es zwischen Moderator Peer Kusmagk und Profi-Surferin Janni Hönscheid gefunkt haben. Millionen Zuschauer konnten die beiden beim Turteln in der RTL-Show "Adam sucht Eva" beobachten - und das soll auch in Zukunft so bleiben. Zumindest, wenn es nach dem Paar geht. Die beiden setzen nach der Ausstrahlung alles daran, die Vermarktungsmaschinerie in Gang zu halten. Denn Geld muss her: Hönscheid hat wegen der Nackt-Kuppelshow ihren Sponsorenvertrag mit einem Sportartikelhersteller verloren, Kusmagk hält sich trotz Dschungelcampkrone 2011 mit Radiojobs und Gelegenheits-Moderationen über Wasser.



Durch die gemeinsamen Website sollen wohl Sponsoren an Land gezogen werden. Offiziell versichern Kusmagk und Hönscheid dem stern, dass "janniundpeer.de" lediglich als "schöne Erinnerung für uns und unsere Kinder eines Tages" ins Leben gerufen wurde. Die beiden kennen sich übrigens erst seit gut drei Monaten. Und haben trotzdem schon ein eigenes Logo für ihre Liebes-Marke entworfen: Irgendwas zwischen Evas Sünden-Apfel und einem Elektrohandel-Symbol ist es geworden, in der Mitte prangen die Initialen des Paars, plump ineinander verschoben. Damit treten sie auch bei Facebook und Instagram gemeinsam auf.

Im Olympia-Stadion gibts sogar unseren eigenen Fan-Block 😊 #berlinerolympiastadion #berlin #gutenacht #abendspaziergang #janniundpeer 💕🌛 Ein von janniundpeer (@janniundpeer) gepostetes Foto am 10. Okt 2016 um 12:26 Uhr





Die Kurzbios auf der Website lesen sich wie Bravo-Lovestorys aus den 90ern. Kostprobe: "Beim Einbiegen auf den Hauptbahnhof zog er sich die Mütze etwas tiefer ins Gesicht. Eine Surferin, in einer Stadt. Nicht irgendeine Stadt. Sein Zuhause, sein Viertel. (...)PEER wusste: eigentlich reiste sie nur den Wellen hinterher - und nun war sie hier für ihn." Von Herzklopfen ist viel die Rede, aber das mit der Liebe auf den ersten Blick kam bei Beobachtern anders rüber. "Das ist nur PR-Show", sagte die "Adam sucht Eva"-Teilnehmerin Janina Youssefian dem stern. Und erzählte, dass Peer Kusmagk erst abstritt, Interesse an der immerhin 15 Jahre jüngeren Hönscheid zu haben.

Liebesgeflüster von Janni Hönscheid und Peer Kusmagk

In den Blogeinträgen ist das längst vergessen, sie sind nichts für unromantische Pragmatiker. "Ich bin in Gedanken nur bei einem Menschen. Janni, diese faszinierende Frau, die mich vom ersten Moment an begeistert und angezogen hat, wie niemand je zuvor", schreibt Kusmagk da zum Beispiel. Und die 26-jährige Hönscheid bloggt: "Distanz ist nur ein Test, um zu sehen, wie weit Liebe reisen kann. Die Liebe zu Peer, als ich auf den Malediven war, so wie die Liebe zum Meer, wenn ich durch die Großstadt surfe." Das macht zwar nicht viel Sinn, klingt aber so dermaßen kitschig und übertrieben, dass tatsächlich der Verdacht aufkommt, die beiden schreiben hier selbst. Nur mit welchem Ziel?

"Wir wollen die Menschen daran erinnern, wie schön das Leben ist und unsere Liebe in die ganze Welt hinauszutragen", sagen Kusmagk und Hönscheid dem stern. Und dass oft "viel Kriminalität im Spiel ist, wenn man durch die Nachrichten schaut, Facebook checkt oder abends einen Film sieht". Da sei es doch unglaublich schön und wichtig, wenn man etwas Positives zurückgeben könne.

Idealerweise mit gut bezahlten Angeboten für gemeinsame Projekte: "Wir wollen irgendwann auf große Reise gehen und unsere Liebe um die ganze Welt tragen, surfen und Menschen kennenlernen. Hierfür fehlt uns leider noch das nötige Kleingeld und ein geeigneter Bus." Dann kann ja aus dem Liebes-Blog bald auch offiziell ein Crowdfunding-Projekt werden.